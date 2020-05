ELETTORI DI PARTE

Quindi, se siamo in recessione è colpa della politica italiana?

Sarebbe bello identificare populisticamente nella “ka$tah” il responsabile, ma, in realtà, siamo tutti coinvolti e responsabili.

Per il combinato disposto di un generale disinteresse alle vicende politiche e una grande dose di analfabetismo funzionale (ed economico), in Italia tutto gira attorno ai partiti. Essi non solo determinano gran parte della vita economica del paese (spesso senza benché minima percezione della stessa da parte degli elettori), ma ne influenzano quella sociale. Si è “pentastellati” o “piddini”, “renziani” o “salviniani”, addirittura qualcuno si definisce “mattarelliano” o “contiano” in un crescendo di aggettivi che trasformano la politica da confronto di idee a parte dell’identità del singolo. Un tempo questo succedeva con i partiti – “comunisti”, “socialisti”, “democristiani” – ora è legato a “ cosa dice il leader” in un processo di identificazione che svuota dibattito e idee.

Così, la “Flat Tax” è solo quella di Salvini, la politica si rende efficiente SOLO “tagliando parlamentari” o “cambiando la legge elettorale”, il paese diventa governabile SOLO se “eleggiamo il sindaco d’Italia” e così via fino al “cresciamo solo se facciamo deficit” perché “la colpa della nostra crisi è dei parametri di Maastricht”.

