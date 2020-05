Colpa del governo allora?

Sarebbe comodo dare tutta la colpa di questa situazione all’attuale esecutivo. In fondo è lui che non è stato capace di gestire il periodo che è andato dalla comparsa del SARS-CoV-2 in Cina fino all’arrivo dello stesso in Italia, in cui si sarebbe dovuto emanare direttive per la gestione dell’eventuale crisi sia dal punto di vista organizzativo che comunicativo.

Ne è risultato il panico e comportamenti autolesionisti da parte degli amministratori locali. Come il governatore della Lombardia – Fontana (Lega) – che fa una diretta per mettersi la mascherina, quello del Veneto – Zaia (Lega) – che racconta di cinesi che “mangiano topi vivi” o quello del Piemonte – Cirio (FI) – che, in un eccesso di zelo, blocca l’intera regione per un singolo caso.

Atteggiamenti che hanno veicolato – in Italia e all’estero – l’idea di un Italia piombata nella sceneggiatura di “28 giorni dopo” ovvero alle prese con un’epidemia imbattibile. Non ha aiutato la popolazione, ha annientato il turismo (in alcuni casi si parla di una contrazione del 40% del PIL legato a questo settore) e ha danneggiato l’immagine del tessuto produttivo/sociale delle suddette regioni.

Ma, come dicevo, non si può dare la colpa solo a questo governo, perché, a priori del virus, eravamo già a due passi dalla recessione economica grazie anche ai provvedimenti della LdB 2019, la cosiddetta Manovra del Popolo. Per chi è interessato ad approfondire rimando a quest’articolo, ma la sintesi è che con quella manovra abbiamo sperperato risorse in una serie di provvedimenti il cui impatto è stato palesemente inferiore alle aspettative (come poi appurato dallo stesso Ministero dell’Economia).

Sperpero che è continuato con la LdB 2020 che è in perfetta continuità con quella precedente. Quota 10 e Reddito di Cittadinanza (come ha esplicitato anche l’attuale Governo) ne sono l’esempio principale, ma si possono citare anche il Decreto Dignità, quello Crescita e quello Sbloccacantieri per il Conte I e il Bonus 100 euro o “taglio del cuneo fiscale” per il Conte II (qui il perché).

NB: al momento della caduta del Conte I, nessuna delle sparate pubbliche di Salvini – rottura dei parametri di Maastricht, super-deficit, flat-tax, etc. – erano prese in considerazione dal Ministero.

