IGNORANTONI DELLA BCE CHE NON CAPITE UNA MAZZA, AVETE UN GENIO PENTADEMENTE E NON LO VOLETE ASCOLTARE

Questo geniale penta demente è peggio del venditore di bibite, infatti se il bibitaro è il capo, quelli che stanno sotto sono molto peggio. Per lui l’economia è solo una tipografia, basta stampare moneta, WOW lo fecero i tedeschi, per pagare i risarcimenti della 1 guerra mondiale gli venne la furbata, in poco tempo il valore delle banconote risultò inferiore al costo per stamparle, tanto che ancora oggi i tedeschi hanno il terrore per l’inflazione. Stessa soluzione di Maduro, l’autista di Chavez, inflazione al 500% per comprare 1 kg di pane devono andare con una carriola piena di banconote, obtorto collo utilizzano i dollari, non pago ha inventato i bitcom garantiti dal petrolio, un ossimoro e gli è andata peggio. Agli economisti fai da te bisogna spiegare che il valore della valuta è determinato dai valori dell’economia, stampare il doppio delle banconote equivale di colpo a dimezzarne il valore. La domanda è sempre la stessa, come hanno fatto gli italiani a dare fiducia a questi penta dementi, senza dimenticare Orietta Berti che li ha voluti provare.

