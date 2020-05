LA COMUNICAZIONE CHE MANCA

Arriviamo così all’ultimo punto: la comunicazione, la quale ci permette di tornare al nostro punto di partenza, ovvero il coronavirus.

A fronte di un sistema politico autoreferenziale e di un’opinione pubblica polarizzata e, nella maggioranza dei casi, incapace di distinguere realtà da percezione, propaganda da concretezza, i mezzi d’informazione potrebbero riportare in auge il principio di realtà, ma, ahinoi, non è così.

Senza perderci in lunghe disamine storiche sulle pecche dei media italiani, la situazione è la medesima:

visto che il sistema della sottoscrizione, in Italia, non si è ancora realmente affermato, un giornale/media vive di pubblicità;

le pubblicità, online, si basano sul numero delle visualizzazioni delle pagine;

un titolo urlato o capace di emozionare (che vuol dire anche impaurire) aumenta i passaggi secondo il principio del clikbait.

Si tratta di un fenomeno ampiamente diffuso e, se usato correttamente, può anche essere utile per attirare lettori alla corretta informazione, ma, nello specifico, i media italiani ne abusano.

Il caso del coronavirus è esemplare, fin dal primo caso e indipendentemente dalla testata, abbiamo assistito alla corsa alla notizia, al paziente 0, al numero dei morti, dei contagi, alle misure di contenimento, al come difendersi, al cosa non fare etc. Una rincorsa alla “paura del morbo” durata 96 ore che si è conclusa, di colpo, appena sono cominciati a uscire i numeri dei possibili danni economici del panico.

Si è assistito anche all’iniziale marginalizzazione di chi, come Maria Rita Gismondo o Ilaria Capua, cercavano di riportare la calma in un paese che si preparava all’epidemia di peste nera più che a quella del coronavirus.

Nello specifico siamo stati “fortunati”, perché la corsa alla paura è durata solo quattro giorni, ma fenomeni simili sono all’ordine del giorno in Italia.

Un esempio di cui ho parlato in questo blog è quello del clima dove la polarizzazione, grazie anche ai media, ha scisso l’opinione pubblica fra negazionisti e ultra-interventisti in uno scontro fra incredulità e terrore che cancella non tanto le soluzioni pragmatiche, ma l’intero dibattito (tipo il “come gestiamo socialmente la transizione da fossile a green considerando quanti posti di lavoro e specializzazioni acquisite dipendo ancora dal fossile?”).

Quindi è colpa dei media se andiamo in recessione?

Magari, ma no, la colpa è nostra, ovvero dei cittadini di questo paese. Media e politici, infatti, sono solo lo specchio del paese: essi comunicano in questo modo perché questo “è” il modo con cui riescono a massimizzare le visualizzazioni e, come tale, gli incassi pubblicitari o, nel caso dei politici, gli incassi elettorali.

Siamo noi che ci fidiamo del politico per “presa di posizione” (come succede con il PD o FdI) e “fandom” (come succede con Salvini, Renzi, Berlusconi) e siamo noi che siamo attratti dal discorso semplice piuttosto che da quello complesso. Siamo noi che abbiamo dato “fiducia” ai vari governi che hanno usato lo stesso sistema di governo fallimentare dicendoci il contrario e che abbiamo valutato le raccomandazioni della UE, dell’FMI o dell’OCSE come “di parte”.

Siamo noi e i nostri interessi personali o famigliari, il perché queste modalità di governo funzionano e siamo sempre noi il motivo per cui questo paese sta declinando.

Siamo noi, quindi, il motivo per cui andremo in recessione, non il coronavirus.

