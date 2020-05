Quindi colpa del virus?

Magari! La crisi di oggi colpisce un paese che rischiava la recessione a priori dell’epidemia e per evitare di entrare nel tecnico cercherà di semplificare.

La LdB 2020 del Governo Conte II prevedeva un deficit del 2.2% su una crescita del PIL posta prevista allo 0.6%. Poco prima dell’esplosione della crisi, tale previsione era già stata abbassata a 0.2% non per l’evoluzione della crisi cinese, ma in seguito alla pubblicazione del dato di crescita del quarto trimestre 2019: -0.3%.

Eravamo, quindi, già ammalati.

Il dato negativo è frutto di tanti fattori, fra cui, in sintesi, la sfiducia del comparto produttivo del paese e dei consumatori italiani – le famose aspettative – nella capacità di questo governo di condurre il paese alla crescita economica e a risolvere quei blocchi strutturali di cui tutti parlano e in pochi, hanno provato veramente a risolvere.

LA CRISI CHE ERA, LA CRISI CHE È

