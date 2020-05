LA RECESSIONE NON SARÀ COLPA DEL CORONAVIRUS, MA SOLO NOSTRA

Non andremo in recessione per colpa del coronavirus, che funzionerà solo da accelerante, ma per colpa nostra, dei cittadini di questo paese.

Perché “rischiamo” la recessione?

In parte, e sarebbe stupido pensare al contrario, è colpa del SARS-CoV-2, l’oramai famigerato “coronavirus”, ma un virus, da solo non basta, soprattutto perché non siamo la Cina. Come nella realtà il virus fa più danno a chi ha già altre patologie o, semplicemente, è più fragile e lo Stato italiano è il perfetto caso di un malato cronico con difese immunitarie allo stremo.

Entreremo in recessione, infatti, non solo per colpa del numero dei contagi, ma perché l’epidemia ha messo in luce la nostra infinita debolezza economica e l’altrettanto immenso provincialismo sociale e culturale nostrano.

Non è “LA” causa, ma l’ennesima conferma di qualcosa di tanto noto come ignorato: il declino di un paese.

