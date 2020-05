PAROLE A CASO

Personalmente mi fa imbestialire il “la crisi italiana è colpa del neoliberalismo (o del capitalismo)” proferita da persone che, nel migliore dei casi, non sanno neanche spiegare il perché sarebbe così, figuriamoci definire neoliberismo e capitalismo. Ma “è così” perché lo ha detto il politico/giornale/commentatore di fiducia: una accettazione fiduciaria, ideologica appunto, che non prevede l’utilizzo del pensiero critico.

Poco importa che a contrastare tali idee esistano decine di report e dossier di varie organizzazioni internazionali e centri studi indipendenti perché per l’Italiano medio nessuno “può” essere realmente indipendente, ognuno ha la sua agenda segreta: siamo stati cresciuti in un sistema di clientele e amicizie, dove “l’amico” ti aiuta a saltare la fila o a trovare lavoro o non pagare la multa, come possiamo credere che esistano professionisti autorevoli?

