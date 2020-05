Seguendo lo Smacchiatore di Giaguari su piazza pulita , mani giunte , voce sommessa , che manco papa Francesco , tentando una difesa. del Indifendibile fase DUE messa a punto da chi , Ambiremmo proprio di sapere .!! Ma lo Smacchiatore lo sa , o ignora , che é stato assunto un esercito di superesperti. , per partorire la brillante Idea di trasformare i vigili urbani in pubblici ministeri , autorizzandogli a indagare sui presunti fidanzamenti più o meno Seri , Duraturi o Frivoli . Una cosa da far incazzare anche il più pacifico viandante , che solo una mente malata arriverebbe ad immaginare . TUTTO questo con la sua solita stantia pacatezza . INSOMMA , non sembra assolutamente un personaggio che da vari decenni , decide da scranni alti il destino assai declinante , di questo ‘ disastratissimo Paese , ma un Novello politicante che sta per ricevere il battesimo politico . Lo dico da un po’ , Mai fidarsi dei Finti Preti !!!

