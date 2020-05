“Ho chiesto a Conte di decidere. Tocca a lui, non a noi. Durante la fase 1, quella della paura, il premier ha rassicurato gli italiani. Ora siamo fuori dall’emergenza. Le terapie intensive — l’indicatore del rischio collasso ospedaliero — sono a quota 1.500 su diecimila posti disponibili. Dobbiamo allora ripartire perché ogni giorno di ritardo provoca licenziamenti e fallimenti. Ripartire in sicurezza, ma ripartire. E sono terrorizzato che ci sia una decimazione delle donne che lavorano: i figli a casa sono un problema per la società, non solo delle mamme. Qualcuno dovrà pur dirlo. Il mio appello a Conte è semplice: decidi. Se il premier sceglie il populismo, farà a meno di noi. Se sceglie la politica seria, ci saremo. Tocca a lui, non a noi decidere” Matteo Renzi

Di Battista ha detto che Renzi è un morto che cammina !!!…fateli vedere che un morto può mandarli a casa a questi incompetenti !!!…testa alta sempre !!!tanto i 5 stelle fanno parte della storia appena andremo a votare !! Io SUBITO chiederei le dimissioni della Azzolina, sta rovinando la scuola, gli studenti e le famiglie. Troppo facile non fare nulla e chiedere anche comprensione come tutti quelli dei 5Stelle . Azzolina è una ministra che dimostra ogni ora di essere inadeguata. Irrispettosa nei confronti dei docenti precari che vorrebbe costringere ad un concorso a crocette, 80 domande in 80 minuti, in piena pandemia per dimostrare che i docenti siano preparati come i concorrenti di un gioco a quiz. La senatrice Granato che paragona i precari della scuola al marcio di una scatoletta di tonno. Un movimento che utilizza termini come” asfaltare”” annientare” nei confronti degli avversari politici, sono vergognosi.

Bene la fase 1 di Conte , ma per la fase 2 e 3 ci vorrebbe un Politico ,che ha la capacità di capire la discontinuità è il cambio di paradigma. Ma come si fa a far decidere Conte e i grillini? Ma sono capaci? Cercate di farli ragionare, voi e il pd, se non si decide ora per il futuro prossimo e un problema, ce lo dicono tutti, ma li ascoltano ? NO! Ecco perché in Europa veniamo considerati inaffidabili e privi di ogni interesse Nazionale ed Europeo.

Oramai, ogni cosa che RENZI afferma è facile preda d’ ambigue speculazioni. Forse sarebbe meglio evitar inutili contrapposizioni, esposizioni mediatiche : solo proposte ad hoc in sede parlamentare. Chi vuol comprendere, lo faccia pure. Questo accanimento continuo, nei confronti di RENZI, desta la mia curiosità: ogni cosa che RENZI dice viene interpretata in negativo. Non milito in nessun partito, per scelta personale, ma da attento osservatrice non sfugge nulla, nel bene e nel male del RENZI ed altrui operano

Nel frattempo! Domani si entra nella fase due, la più critica: nonostante le consistenti sottoscrizioni degli italiani, la Protezione Civile non riesce a garantire per il 4 maggio la distribuzione di semplici guanti di lattice! Nella fase 1 il mercato nero delle mascherine, adesso quello dei guanti. !!!

