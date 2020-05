È stato sempre così ….la storia c’è lo insegna . Ma Spiegatemi, chiedo aiuto, non ci arrivo

È stato sempre così ..la storia c’è lo insegna .

Quando esiste qualcuno intelligente, capace, onesto, tenace e soprattutto con le idee chiare, si scatena intorno a lui l’inferno. Gli stanno tutti contro da destra e da sinistra, per non parlare poi del partito di appartenenza. Anche Di Vittorio è stato un sorvegliato speciale all’interno del PCI. I gerarchi comunisti hanno cercato di zittirlo, senza riuscirci. E non ci riusciranno nemmeno con Renzi anche se, adesso mezzi di comunicazione sono delle vere bombe sempre pronte ad esplodere.

Forza Renzi…coraggio!

Spiegatemi, chiedo aiuto, non ci arrivo. Chiedo soprattutto un aiuto agli iscritti al nuovo partito a 6 stelle Pd- M5S che si apprestano ad aggiungere il ritratto di Conte a quelli di Marx, Engels, Lenin, Stalin, Gramsci, Togliatti, Berlinguer e D’Alema.

Si dice: voi che volete riaprire tutto, volete una ecatombe, 151.000 persone in terapia intensiva. In realtà questo non lo dice neanche chi pensava due mesi e mezzo fa che fosse un semplice raffreddore.

Si vorrebbe semplicemente una strategia chiara, programmata per far ripartire il Paese senza un affastellamento di Dpcm e ordinanze che si contraddicono e si correggono ogni 24 ore e senza dover aspettare le Faq per l’interpretazione autentica.

Ma lasciamo perdere, dobbiamo rimanere sostanzialmente così per un altro mese, forse due.

Nel contempo si danno, per il momento si annunciano, soldi un po’ a tutti. Cig prorogabile fino ad altri sei mesi, redditi di emergenza che arrivano a 800 euro e sono compatibili col reddito di cittadinanza, si sommano?, integrazione alle pensioni minime, in Campania, soldi a partite Iva e professionisti.

Tutto giusto, giustissimo e bisogna fare di più.

C’è un solo problema.

Sono soldi che non abbiamo e che ci stiamo facendo prestare.

Non importa di chi, investitori privati, Europa, Cina, Putin, non è questo il punto

Perché il punto è che sono soldi che, quando l’emergenza finirà e saremo tutti vaccinati, dovremo restituire non solo pagare gli interessi.

Perché un debito pubblico al 150% del Pil o oltre non ce lo potremo permettere non perché “ce lo dirà l’Europa”, ma perché andremo semplicemente in default.

E allora dovremo rientrare, e come rientreremo?

Magari come lo si è fatto in molte regioni per rientrare dal deficit sanitario, ovvero mettendo tetti alla spesa e sospendendo la sanità convenzionata, ovvero analisi ed accertamenti?

E pensate che questo non provocherà vittime, magari silenziose? Ma sempre vittime saranno.

Fatemi capire vi prego.

È stato sempre così ….la storia c'è lo insegna .

