Facciamo un piccolo riassunto.

Il bravo Antonio Padellaro scrive che lui, in tanti anni di giornalismo, non ha mai visto un linciaggio mediatico come quello subito in questi giorni dal Presidente Conte. Io, che di mestiere guardo le cose passare, mi ricordo che di linciaggi mediatici ne ho visti tanti, per esempio sul giornale di Padellaro sono stato informato di tutte le seghe telefoniche di uno psiconano mafioso, o quella contro l’ebetino con la faccia stampata sulla carta igienica con cui si pulisce le terga il collega Travaglio. Non cito Renzi o Monti, insomma io di linciaggi mediatici ne ho visti altri, al contrario di Padellaro, e non mi pare che Conte ne stia subendo alcuno, visto che oggi persino il Manifesto ne prende le parti.

Conte viene criticato, come chiunque altro sia stato al suo posto, forse anche un pochino meno.

Naturalmente qualcuno si offende, perchè qualcuno si offende sempre, e spunta fuori SETTARO GRILLINO, il SETTARO del MoVimento (E’ un grande Presidente, un santo, un apostolo!), accusandomi di avere accostato il Santo a Berlusconi in maniera sconsiderata. Il SETTARO GRILLINO poi trascende arrivando dire che io lavoro solo perché sono raccomandato e si sa che la società dove lavoro è lottizzata dai partiti di Governo (cioè nel caso il partito suo, dimentica SETTARO). Un’accusa che è costata a Giannino qualche pignoramento e vedremo quanto costerà al SETTARO GRILLINO , se non si proteggerà con lo status di Parlamentare Europeo.

Chissà perché, rifletto, in Europa ci considerano così minuscoli. ma è un altro discorso, dispiace solo non poter più interloquire con lui su Twitter perché lo faremo da un’altra parte.

Ci sono due considerazioni da fare: una è che il suddetto e molti altri non hanno capito una cosa fondamentale e cioè che io non ho paragonato gli “odiati” Conte e B. (che sono diversissimi, da un migliaio di punti di vista) ma ho paragonato gli “odiatori”. Che sono sempre diversi, ma sempre uguali.

Ma c’è qualcosa che mi spaventa un pochino di più ed è quella parte del paese che pensa che non sia giusto linciare Conte semplicemente perché Conte è una persona perbene. Se invece e si tratta del pregiudicato Berlusconi o dell’arrogante Renzi figlio di Renzi padre allora il linciaggio magari non è giusto, ma è ammesso. Attenzione questo è il punto fondamentale. E’ la stessa parte di paese che pensa che se sei un mafioso in galera non hai diritto a essere curato, che se sei dalla parte dei cattivi diventi un rifiuto urbano e come rifiuto urbano magari non “devi” ma puoi essere trattato. Questo è il vero pericolo che corriamo in questo paese e che paradossalmente corrono questi nuovi giustizialisti, perché da quella parte lì, quella dei giusti, non c’è spazio per tutti e finire da quell’altra può succedere. Ci vuole qualcuno che tuteli quella parte, quella dei cattivi con la cui faccia ci si può pulire il culo.

Facciamo un piccolo riassunto. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo