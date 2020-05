Non possiamo diventare uno stato etico dove le Faq sul sito di Palazzo Chgi spiegano chi puoi incontrare e chi no e diventano fonte normativa: è una questione sostanziale di democrazia.

Familismo del governo: una brutta pagina. C’è poco da ridere o da sottovalutare la situazione.

Sul piano dei diritti si sta tornando indietro di decenni e nella pandemia la risposta è quella paternalista e familista. L’idea che puoi vedere un tuo cugino di sesto grado ma non un amico è reazionaria e anche più pericolosa dal punto di vista del contagio.

E mentre si circoscrivono gli affetti al sangue, le donne non tornano al lavoro (il 72 per cento di coloro che il 4 torna al lavoro sono infatti uomini) e ancora peggio sarà nel futuro qualora non si riesca a contenere la crisi economica.

I diritti che abbiano conquistato sono fragili, vanno difesi, non vanno mai messi tra parentesi.

Ma c’è invece chi, da sinistra, si preoccupa non di ragionare ma di firmare appelli in cui di fatto si vieta di dissentire rispetto al governo Conte.

Questi provvedimenti sono contro le donne contro le libertà contro i diritti. Altro che stare zitti e zitte!

