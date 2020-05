LA NOSTRA PRIORITA E FAR ARRIVARE LA LIQUIDITA ALLE IMPRESE,RIPRENDERE A SOGNARE IL FUTURO RILANCIARE L’ITALIA,E QUESTO FA PAURA A MOLTI GRUPPI CONTRARI AL BENE PER L’ITALIA,ECCO IL PERCHE ‘ DEL 5% MA SONO SOLO SONDAGGI,PRIMA O POI SI VEDRA LA REALTA.

Da sempre avere in mano l’ informazione è l’ arma vincente.

In Italia da anni il vero scontro e’ quello fra conservatori gattopardiani ( in netta maggioranza)e riformisti che vorrebbero davvero ammodernare e cambiare il paese .

Non a caso i riformisti “sul serio” come Moro , Craxi e lo stesso Renzi hanno fatto una brutta fine. La storia si ripete.

L’ imperativo categorico oggi consiste nell’evitare che “una bugia ripetuta una, dieci, cento volte, prima o poi diventa realtà ” ( Goebbles ministro della propaganda nazista). Imperativo che per Renzi e’ quasi impossibile da rispettare, non avendo a disposizione giornali , radio , tv di riferimento, ma dovendo lottare a mani nude contro un cinico regime mediatico-giudiziario compatto e senza alcuna defezione. In testa la 7 di Urbano Cairo che ha comprato il Corriere della sera ed ha assoldato un esercito di ex o pseudo giornalisti impegnati ogni giorno a mettere sotto processo Matteo qualsiasi cosa dica o faccia .

Una vera e propria

character assassination ( = distruzione della reputazione ) lucidamente premeditata e messa in pratica con martellante regolarita’.

Questo post ha l’ obiettivo utopistico di ripristinare la verità dei fatti.

Un tentativo con irrisorie o nulle possibilita’ di successo , ma doveroso per

chi , come me , ha un sacrale rispetto per la democrazia e l’ onesta’ intellettuale

MATTEO RENZI , l’ uomo che ha tentato di cambiare l’ Italia.

L’ uomo che ha tentato di cambiare l’ Italia si trova contro tutti coloro che sono terrorizzati dalla sola ipotesi di poter perdere privilegi e rendite di posizione consolidate negli anni :

– dai magistrati che volevano continuare ad andare in pensione a 75 anni ( vedi l’ ex procuratore generale antimafia Francesco Roberti ) e volevano continuare ad andare in ferie 45 giorni all’ anno,

– ai 6 milioni di evasori che non avevano mai pagato il canone tv

– dai padroncini ” ( e mafie collegate ) colpiti dalla traformazione del caporalato in reato penale,

– ai dinosauri del pd ( e relative famiglie) che non si rassegnano a perdere l’ antico potere che ha sempre bloccato lo sviluppo del paese ,

– ai consiglieri regionali ( e relative famiglie ) a cui sarebbe stato dimezzato lo stipendio

– dai consiglieri provinciali ( e relative famiglie ) che sarebbero scomparsi con l’ abolizione delle province ,

– ai potenziali 300 senatori (e relative famiglie) che con il sistema unicamerale avrebbero perso 150.000 euro cadauno all’ anno

– dalle centinaia e centinaia di avvocati ( e relative famiglie ) diventati ricchissimi lucrando sugli interminabili conteziosi stato regione nati nel 2001 con l’ introduzione della legislazione concorrente tramite il famigerato art. V della costituzione made Lega / D’ Alema

– ai sindacalisti consiglieri ( e relative famiglie ) dell ‘ inutilissimo Cnel ,

– ai cosiddetti ” furbetti del cartellino ” , vergognosi parassiti che rovinano la reputazione dei tanti dipendenti della P.A. che fanno il dovere.

L ‘uomo che NON avrebbe potuto varare senza l’ accordo con Berlusconi la riforma costituzionale che prevedeva tutti i provvedimenti appena citati perche’ la costituzione richiede per farlo il voto dei 2/3 dei parlamentari e solo Berlusconi era d’ accordo (ma quando questi , con D’ Alema , voleva Amato Presidente della Repubblica lo ha mandato a quel paese e ci ha regalato Mattarella ).

L’ uomo che ha preso il governo del paese ai limiti del fallimento e lo ha riportato in carreggiata con il pil a + 1,6 % e cambiato il segno di tutti gli indicatori economici da negativi a positivi.

L’ uomo che ha realizzato una mai vista redistribuzione del reddito a favore dei lavoratori meno pagati , attraverso l’ aumento di 960 all’anno degli stipendi mensili fino a 1.500 euro.

L’ uomo che ha costituito un’ apposita Autorita ‘ Nazionale Anticorruzione ( ANAC ) affidandola ad un magistrato al di sopra di ogni sospetto come Cantone e varato un rigoroso codice degli appalti .

L’ uomo che non ha tradito Letta , rimosso non da lui ma dalla Direzione del PD (con 136 voti a favore e con l’ astensione dei soli 16 civatiani come in seguito ha pubblicamente confermato l’ on. Speranza, attuale ministro della salute ) su imput dell’ Ue perche’ non ritenuto all’ altezza della gravita’ di quel terribile momento.

L’ uomo che detiene il piu’ basso record mondiale di ” non mantenimento della parola ( una sola volta, quando ha detto che si sarebbe ritirato dalla politica se al referendum avesse vinto il NO : un artifizio oratorio ( in retorica definito IPERBOLE = esagerazione) da sempre e da tutti “utilizzato per drammatizzare gli effetti dell’ eventuale vittoria dell’ avversario ” , usato anche dalle mamme : se non smetti di giocare con la Playstation e ti metti a studiare, butto dalla finestra te ed il pc e’ da sempre un classico , ma ben poche mamme hanno rispettato l ‘ impegno.

E comunque si è dimesso 3 volte , una da Premier dopo il referendum perso con il 40% dei si’, due da segretario del partito.

L’ uomo del divorzio breve delle unioni civili e del “dopo di noi”

L ‘ uomo che ha scelto i direttori generali dei piu’ importanti musei e siti artistici nazionali fra le piu’ verificate eccellenze mondiali.

L ‘ uomo che e’ l’ unico politico italiano richiestissimo come conferenziere in tutto il mondo

L ‘ uomo mai rinviato a giudizio e mai nemmeno indagato.

L’ uomo vittima della piu’ devastante campagna diffamatoria mai vista nella storia della Repubblica con agghiacciante tentativo di eversione di stato , tramite la costruzione e la falsificazione di prove ai danni del padre Tiziano, come ha poi riconosciuto il capitano dei carabinieri ( nel frattempo promosso al grado superiore!! ) scusandosi con Tiziano per l’ ERRORE MATERIALE commesso!!! )

L’ uomo non delle banche ma dei loro dipendenti dei correntisti degli obbligazionisti ordinari , delle imprese affidatarie e dell’ intero territorio economico di riferimento .

L ‘ uomo che in ogni discorso cita la parola ” cultura”.

Ebbene quest’ uomo oggi e’ il piu’ disprezzato d ‘ Italia , evitato come la peste e considerato colpevole anche dell’ incendio dell’ antica Roma , al suo posto ubriachi senza patente che guidano a 200 all’ ora contro mano in autostrada.

Ebbene una tale mole di fatti ed argomenti e’ stata in buona o mala fede dimenticata dalla assoluta maggioranza degli elettori che riduce un’ enciclopedia ad una frase : Italia viva e’ al 5% perché Renzi è antipatico e arrogante , niente a che vedere con la Principessa Sissi Meloni , con Sir Matteo Salvini e con il piccolo Mozart Luigi Di Maio

