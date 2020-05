Si sta giocando con il fuoco e tra qualche mese quelli che cantavano dai balconi prenderanno i forconi.

MA COSA STIAMO DIVENTANDO ?

Che dei pennivendoli infami ed alcuni rabbiosi cani sciolti, specie sui social, portino acqua al mulino dei loro referenti politici ci sta. Che approfittino di tutto, anche del sorgere del sole per attaccare il Leader di Italia Viva, pure. Fa parte dello squallore politico nostrano.

Ma che la gente che ha seguito ed ascoltato personalmente l’intervento di Matteo Renzi al Senato si faccia abbindolare da questi lestofanti, francamente, è disarmante.

Gli si da degli imbecilli e tacciono. Cose davvero da non credere.

Toglietevi le fette di salame dagli occhi e i tappi dalle orecchie, la realtà la situazione e un altra! leggete la realtà scritta in una lettera al CONTE da .Un semplice cittadino deluso. E POI CRITICATE DENIGRATE CHI DI DOVERE! CERTO SE CI ARIVATE E SE AVETE UN CERVELLO FUNZIONANTE.

Caro Giuseppe Conte, sono un piccolissimo imprenditore come ce ne sono tanti in Italia, che a fatica e indebitandosi quotidianamente riescono a tenere la saracinesca della propria attività alzata, non voglio sembrarle un buon samaritano, ma probabilmente lei e i tanti altri che l’hanno preceduta non avete cognizione di quale cappio al collo in termini di tasse e tributi ci avete messo, dall’alto dei vostri milionari stipendi, ed io aggiungo molti dei quali immeritati. Non oso immaginare le facce di Bruno Buozzi Togliatti, De Gasperi, Einaudi, De Nicola, Pertini, Gronchi, Mattei, Moro e i tanti altri che hanno pagato con la vita pur di consegnarci un paese libero e in continua crescita. Se solo potessero vedere che siamo governati da personaggi usciti dal grande fratello o che nella loro vita hanno al massimo bivaccato davanti ad un bar. Lei stesso si è presentato come l’avvocato del popolo ma ad oggi e a conti fatti ha dimostrato di essere si l’avvocato, ma della controparte. Il pressappochismo dimostrato ha fatto si che l’incertezza tra i cittadini crescesse giorno dopo giorno, ha navigato a vista facendosi dettare la rotta da Rocco Casalino, il risultato è che siamo alla vigilia di un naufragio totale. Voi non siete il mio governo, ma l’educazione ed il rispetto che ho nei confronti dello stato ha fatto in modo che io rispettassi voi nonostante tutto. Nonostante ci avete tolto la dignità, quella dignità calpestata con le 600 euro ( molti non li hanno neanche ricevuti), seicento euro non sono neanche il 10% di quello che un piccolo imprenditore come me versa mensilmente tra tasse e tributi. Ci siamo dovuti reinventare, io pur di onorare gli impegni presi con i fornitori mi sono improvvisato corriere, consegnando la merce a domicilio e non chiedendo un cent per il trasporto ottenendo così una perdita certa, non mi lamento, ci sono milioni di miei colleghi che hanno dovuto abbassare le serrande per decreto da i primi di marzo e la mia comprensione è tutta e soltanto per loro. Di mia iniziativa ( come lo staranno facendo tanti altri) ho deciso di continuare a pagare tasse tributi e mutuo fintanto che riesco per agevolare la rinascita della mia Italia. Vede caro Conte, le sue conferenze stampa, condite di puro populismo non fanno altro che creare una guerra tra poveri, come quella infelice uscita sul prezzo calmierato delle mascherine, lei lo sa che noi rivenditori le abbiamo pagate anche 1,20 di euro? come si può chiedere di venderle a 0,50? Perché non ha verificato prima il prezzo alla fonte? perché non ci ha garantito un credito d’imposta per recuperare quanto andavamo a perdere? Lei da avvocato dovrebbe sapere che è vietato vendere al di sotto del fatturato, lei lo sa che mentre voi del governo non sapevate reperire le mascherine per le strutture sanitarie, a queste le abbiamo fornite noi GRATUITAMENTE al netto delle nostre possibilità? Lei lo sa che appartenenti al governo o accoliti intanto studiavano come truffare o far soldi cavalcando la pandemia? Perché non ha ritenuto punirli a favore del popolo italiano? sequestrando le mascherine frutto della truffa regalandole a tutti i cittadini… per le mascherine ha ritenuto calmierare il prezzo ma se ne è guardato bene dal farlo con la benzina e tutti gli altri prodotti di monopolio….Ho chiamato la mia banca riferendole quanto lei ha promesso in conferenza stampa, prestiti garantiti dallo stato, caro avvocato del popolo, si è dimenticato di dire che per poter accedere bisogna eliminare i prestiti avuti precedentemente ed avere cospicue coperture, altro che garantito dallo stato. Il quattro maggio molte attività riapriranno, altre dovranno aspettare giugno e molte altre non riusciranno più ad aprire, comunque a mio avviso sarà un bagno di sangue, attività che lavoreranno al 40% delle loro possibilità e che dovranno attenersi a delle regole che peseranno sul bilancio d’impresa ( già fortemente compromesso), sono un appassionato della politica estera, quando vedo che gli altri Stati hanno già da i primissimi giorni della pandemia provveduto a sostenere cittadini ed imprese con aiuti concreti e finanziamenti a fondo perduto, mi chiedo, allora noi da chi cazzo siamo governati? Caro Conte, non scenderò in discorsi banali, ma oggi più che mai sono convinto che per governare un paese non ci si può improvvisare, non basta vendere bibite al S Paolo, con tutto il rispetto per chi lo fa, ma io vorrei essere governato da gente con gli attributi. Quegli attributi che servono a difendere il popolo dal propagarsi della microcriminalità e criminalità organizzata, e purtroppo si iniziano ad avvertire reati vari, furti rapine, intimidazioni e di questo passo arriveranno anche cose più pesanti e usura…Le forze dell’ordine stanno pagando un tributo troppo alto, come accaduto qualche giorno fa a Napoli al poliziotto caduto per mano di due banditi, le nostre Forze dell’ordine, già carenti numericamente sono state impegnate a far rispettare quei DPCM che a cadenza settimanale cambiano, costrette cosi a tralasciare talvolta la vigilanza del territorio. Caro Conte, non credo e non ci conto, che questo mio sfogo possa scuoterle la coscienza, però se mai avrò possibilità di incontrarla, la mia soddisfazione sarà “ te l’avevo detto” e per questa mia povera Italia non ha fatto nulla per metterla a riparo.

Un semplice cittadino deluso

