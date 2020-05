Matteo Renzi non ha bisogno di numeri per far sapere quanto vale basta vedere lo sforzo giornaliero di tutti i suoi detrattori che praticamente fanno “un lavoro costante” per affossarlo, reti televisive con relativi giornalisti opinionisti sembrano essere nate per assolvere a questo compito……alla fine non si parla altro che di lui….al momento giusto i voti ci saranno perché gli italiani, che stanno cuocendo nel brodo che si sono creati,hanno capito chi è l unico che può risollevare il paese…..

«La crisi c’è già, ma è economica, non politica. Ci sono due Italie. Chi ha un posto di lavoro sicuro, soffre gli effetti della quarantena, è preoccupato, vive con dolore. Ma va avanti perché alla fine del mese ha uno stipendio garantito. Poi ci sono milioni di italiani, commercianti, piccoli imprenditori, operai, partite Iva, professionisti che sono disperati perché sommano ai timori del virus l’angoscia dello stipendio. Iv chiede a Conte di occuparsi di loro, non di noi». Matteo Renzi.

Matteo mi piaci ci vogliono le palle ma. Ora alle parole fai seguire i fatti ,basta con la morale del governo che sa solo software autocertificazioni aggiungendo ogni settimana una motivazione in più. ,ci vuole più rispetto verso i cittadini e non in libertà vigilata siamo ancora una democrazia ????? Mi sembra che altre nazioni hanno più rispetto e più fiducia ne suoi cittadini , perché bisogna uscire con la giustificazione a cosa serve per fare cassa nei comuni ????? Vuoi uscire fuori da questo 5 percento punta piedi o manda tutti a quel paese ci stiamo facendo guidare dai 5,stelle.

Conte non ascolta ! ascolta solo I ⭐⭐⭐⭐⭐e con la loro etica morale stanno levando i diritti della volontà alle persone ! Sono preoccupato dove arriveremo ! In due mesi a noi Italiani , ci hanno privato di parità di libertà tra di noi(congiunto) ! Hanno creato famiglie di serie a tutelate con stipendio senza lavorare al 100 per cento (statali senza nemmeno lavorare)e famiglie con 0 tutele ma tante tante tasse!

DIAMOCI UNA SVEGLIA. Pil meno 8% nel 2020. Debito pubblico pari al 155,7% del Pil. Gli interessi sul debito pubblico ci costano già 65 miliardi all’anno. Aumenteranno di una quindicina di miliardi. Quasi un’intera “normale” finanziaria.

Il Def tutto questo lo ipotizza, ma soprattutto auspica, perché potrebbe andare (e quasi certamente andrà) molto peggio. Probabilmente sarà necessario fare altro debito, oltre a quello già previsto.

Diamoci una sveglia con la ripartenza, altrimenti dovremo affrontare un casino sul piano economico e sociale di cui non si neppure idea, Speriamo nell’aiuto dell’Europa..

Basta con la mentalità settare di grillini: Giusto l autocertificazione serve a spremere i cittadini già spremuti ed a umiliarlo, pensa che si devono giustificare e spiegare se vanno dalla fidanzata e se secondo il vigile non è un affetto stabile ti multa è non ci sono termini giuridico definiti e quando il poliziotto ti multa , intanto l’ hai presa ,poi tempo e luogo farai ricorso ma ti costa! Se andiamo avanti così ci chiederanno anche cosa facciamo con la fidanzata vorranno venire a vedere? Siamo già oltre il limite. Tutto ciò andrà bene nella setta casaleggio&c. Non nella repubblica ITALIANA che ha ottenuto la liberta democratica da più di 75 anni fa e con molti sacrifici e morti. Serve un no deciso a questo governo e subito.

Chiedere a conte va bene, pressarlo è ancora meglio. Come renziano di prima ora, chiedo a ITALIA VIVA di essere più incisiva sul governo. Altrimenti appena possibile si va al voto. Questo governo non mi piace più. Non c’è una linea programmatica, non c’è futuro.

Matteo Renzi non ha bisogno di numeri per far sapere quanto vale ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo