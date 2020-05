“La gente pensa che la #Svezia non abbia fatto nulla, non potrebbe essere più falso”, ha spiegato il capo del Programma di emergenze sanitarie dell’#Oms, Mike Ryan. “La Svezia ha messo in atto misure di salute pubblica molto forti. Quello che hanno fatto di diverso è che si sono basati su un rapporto di #fiducia con la cittadinanza” Secondo Ryan, gli svedesi sono passati direttamente alla fase di convivenza con il virus: “Se dobbiamo arrivare a un nuovo modello di vita di ritorno alla società senza nuovi lockdown, penso che la Svezia possa essere un #esempio da seguire”.

Rispetto al resto del mondo, ben lontano dall’aver impostato un approccio lassista, la Svezia ha applicato “una #forte strategia di sanità pubblica, puntando sulle misure di #igiene, di #distanziamento, #proteggendo le persone nelle residenze assistenziali”. Lo snodo cruciale “è stato il rapporto con la popolazione, che ha avuto una forte volontà di aderire al distanziamento fisico e di auto-regolarsi. In più, il #sistema_sanitario è sempre rimasto al giusto livello di capacità di risposta all’emergenza”, ha aggiunto Ryan.

E’ tutto vero, la Svezia ha una caduta dell’indice di infezione dell’8%, noi del 2,3%. Loro hanno evitato la spedalizzazione selvaggia, spostando i contagiati in alberghi e residenze dedicate, fuori anche dalle famiglie. Isolando i contagiati e facendo indagini epidemiologiche costanti. Le RSA sono state blindate, quindi hanno protetto gli anziani. Solo che in Italia è stata diffusa una verità modificata e falsa, esaltando quanto fatto dal nostro governo e sminuendo gli altri, solo che i numeri ci danno torto marcio, e quelli purtroppo solitamente non mentono.

Per Rryan, se si vogliono evitare altri lockdown la strada da seguire è imparare a #convivere con il Covid-19. “Dobbiamo adattarci a relazioni modulate dalla presenza del virus, dobbiamo sapere che c’è, in famiglia, in comunità e questo potrebbe cambiare il modo in cui viviamo”

Leggendo alcuni commenti si ha l’impressione che forse non si è capita bene l’intervista del rappresentante dell’Oms. Ryan si riferisce alla fase 2, quella della ripartenza e della convivenza col virus, dopo il lockdown. E afferma che probabilmente il modello migliore è quello svedese, basato su misure di igiene e distanziamento che ben conosciamo, ma anche sulla capacità di tenere il sistema sanitario sempre pronto e soprattutto sulla fiducia verso i cittadini. Chi pensa di poter sconfiggere il virus continuando a tenere tutto chiuso non ha capito niente: il virus non si sconfigge con il lockdown ma con una cura o un vaccino, e finché non li avremo col virus bisognerà CONVIVERCI.

La gente che dice “è ma la Svezia ha una densità tot %” si rende conto che il loro argomento non ha il minimo senso logico? la Korea ha adottato misure simili e ha una densità altissima, idem Giappone. inoltre in Svezia la popolazione è comunque concentrata in 3 aree urbane. e anche in Italia, le zone più colpite non sono esattamente le più densamente popolate

Alla base di tutto c’è un livello altissimo di senso civico e di rispetto reciproco che in altre nazioni e soprattutto in Italia non esiste. Non credo che il modello svedese avrebbe mai funzionato da noi. Ci saremmo ritrovati con il triplo dei morti ed il sistema sanitario sarebbe collassato.

Svezia e Germania hanno usato la migliore strategia. E in Germania non hanno trasformato la fiera di Monaco in ospedale, ma in meno di un mese hanno aumentato del 60% i posti in terapia intensiva, dove avevano già molti più letti di noi. E senza chiedere tutto. In Lombardia abbiamo sbagliato praticamente tutto e questo ha condizionato le scelte del governo che non ha la necessaria autorevolezza per prendere decisioni coraggiose. I dati italiani, depurati dalla Lombardia, sono in linea con quelli svedesi, se avessimo lavorato bene non ci troveremmo in questa situazione.

