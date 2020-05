Quanto sei bella Giovanna! In questi giorni Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Pechino, è stata oggetto di body shaming.

“Le giornaliste della BBC -scrive Botteri- sono giovani e vecchie, belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi. E nessuno fiata, ascoltano solo quello che dicono. Perché è l’unica cosa che conta e ci si aspetta da una giornalista” Sarebbe bello se riscoprissimo il concetto di bellezza. Quello che non è sinonimo di gioventù e perfezione ma ribalta ogni stereotipo. Sarebbe bello se riscoprissimo la bellezza. Quella che potremmo riassumere in pratica costante di emancipazione. Quanto sei bella, Giovanna!

LO DICO PER “I soliti “Haters” con la bava alla bocca, gruppi Facebook e addirittura un noto Tg satirico l’hanno presa di mira per… il suo maglione e i suoi capelli. Lei che con professionalità, empatia e uno stile inconfondibile ci ha raccontato l’assedio di Sarajevo e il massacro di Srebrenica, la guerra in Kosovo e quella in Afghanistan. Lei che è stata inviata in Algeria, Sudafrica, Albania, Iran, Iraq, Usa e adesso in Cina.

Lei è Giovanna Botteri, una delle migliori giornaliste in circolazione a livello mondiale, ma soprattutto un simbolo per tutte le donne che con talento e competenza riescono a conquistare lo spazio che meritano senza dover chiedere il permesso a nessuno.

Chi la deride per l’abbigliamento o per l’aspetto fisico, invece, è solo un miserabile.”

