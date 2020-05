Quel pasticciaccio brutto de…Palazzo Chigi

Il Governo ha dichiarato lo “stato di emergenza”, “in conseguenza del rischio sanitario” connesso con l’insorgenza del coronavirus, con una delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. La nostra Costituzione non conosce alcuno “stato di emergenza”, prevedendo solo lo “stato di guerra” (che ex Art. 78 Cost. va deliberato dal Parlamento e dichiarato dal Presidente della Repubblica). Infatti la delibera del Consiglio dei Ministri invoca una legge ordinaria, segnatamente gli artt. 7 e 24 del D. Lgs. 2/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile). Ma questa legge, per un verso, non contempla il caso di pandemie e, per altro verso, consente di emanare ordinanze di protezione civile in ambiti del tutto diversi da quelli oggetto delle misure qui in discussione (e comunque “nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dell’Unione Europea”) -dunque senza autorizzare chicchessia a comprimere libertà costituzionali che solo la legge (e in casi limitati) può comprimere. Il Governo si è anche appoggiato alla pronuncia dell’OMS per giustificare lo “stato di emergenza”. Sta di fatto che lo stato di emergenza è stato dichiarato unicamente dall’organo esecutivo, senza alcun vaglio parlamentare e in un vuoto costituzionale. Per fare un esempio, la Francia ha dichiarato lo stato di emergenza il 20 marzo scorso con una legge approvata da entrambi i rami del Parlamento. E del resto il 31 gennaio c’era tutto il tempo, prima che si manifestassero tre settimane dopo i primi casi di trasmissione del virus, per fare un passaggio parlamentare anche in Italia. Il Governo si è invece limitato a emanare un comunicato stampa con cui informava di avere deliberato lo stato di emergenza per sei mesi, “come previsto dalla normativa vigente” (quale?), “al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione Civile” (cui certamente non è consentito di incidere sulle libertà costituzionali).

MA! Quello che nessuno o pochi ha invece capito è che NOI DI ITALIA VIVA sapiamo benissimo che il contagio aumenterà nuovamente, lo danno per certo e statene certi che non potremmo permetterci di fermarci nuovamente dal punto di vista economico, sarebbe la fine di tutti noi. Ragion per cui usate i D. P. I., siate ligi nell’osservare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e state attenti per la vostra salute e quella dei vostri cari, sappiate che un nostro qualsiasi errore di strafottenza potrebbe costare caro alle nostre famiglie e, soprattutto, ai nostri genitori più anziani. Non abbiamo scelta, nessuna strafottenza e lavoriamo in sicurezza.

Io invito tutti a copiarlo nelle vostre bacheche .

Siamo ancora sotto pericolo esattamente come due mesi fa , evitiamo le polemiche.

