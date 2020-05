Fa impressione leggere l’appello di un gruppo di giornalisti ed intellettuali de sinistra sul Manifesto contro le critiche a Conte, cioè a colui che ha controfirmato le leggi liberticide di Salvini e che con il suo governo attuale non intende cancellare.

Si resta allibiti a vedere il livello del dibattito politico attuale. Siamo in una situazione drammatica non solo sotto il profilo sanitario, ma anche quello economico. Si prevede una calo del Pil del 15% come in una economia di guerra. Se non si fa un piano di rilancio del paese in autunno si rischia una disoccupazione stratosferica, il fallimento di molte imprese e una instabilità sociale. Ma chi tenta di aprire una dialogo su questo dentro il governo è tacciato di tradimento. Al punto che rientra in Italia il più grande lazzaroni che abbia mai ricoperto il ruolo di parlamentare , tale Di Battista, famoso per la laurea in scienza delle merendine, figlio è socio di evasore fiscale e contributivo, mai lavorato un giorno, fascistello della prima ora, e si mette a lanciare proclami, scritti dalla ditta Casaleggio_Travaglio, in cui minaccia di disinnescare una componente dell’attuale governo. Ora che Dibba sproloqui non può fregarcene di meno, ma che i giornali gli diano spazio fa ridere. Di Battista è il campione dei lazzarogrillini, Gente priva di qualsiasi base tecnica o politica, che ha usato le istituzioni per farsi una posizione. Il senso di responsabilità mi impone di non andare oltre.

Intanto ci spieghino questi fancazzisti il senso dello stipendio di Casalino, più alto di quello di Conte, oppure il senso dello staff di Di Maio, che costa 4 volte tanto quello del precentente ministro.

Io so che sono dei vagabondi e degli irresponsabili. Due anni fa non hanno avuto remore ad andare al governo con Salvini, che usa il denaro dei rimborsi elettorali per creare la più grande macchina del fango, la Bestia, capace di alterare la percezione della realtà degli italiani, che tratta direttamente super tangenti da 1,5 miliardi di euro con la Russia, sull’importazione di petrolio, tramite l’amico e sodale Savoini.

Oggi dicono che #MatteoRenzi vuole ricattare il Governo? Matteo Renzi chiede di condividere in Parlamento scelte fondamentali per l’esistenza stessa del Paese. Ad avercene di persone come lui, ma oggi purtroppo continua l’opera di mistificazione e falsità.

Quando sarà finita sarà per Grillo, Di Battista, Di Maio, Taverna, Lezzi, Azzolina, Castelli, Casaleggio etc. e per tutti quelli che continuano a sostenerli, ci dovrà essere un resoconto. E pagheranno per il danno procurato al paese.

