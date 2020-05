Un impegno profuso con caparbietà, senza risparmiarsi. COSA VUOL DIRE? CHE HA QUESTA GENTE RENZI FA PAURAAAAAAAAA.

Si assiste ormai da mesi all’impegno profuso da giornalisti, politicanti, frequentatori di social per annichilire Renzi e la sua formazione politica. Un impegno profuso con caparbietà, senza risparmiarsi. Con Travaglio in prima fila, seguito dai vari Scanzi, Telese, Annunziata, Padellaro, Belpietro, Berlinguer, Floris, etc. che spendono energie enormi, senza tregua. A cui si aggiungono la bestia pilotata dal leghista Morisi, le truppe cammellate della Grillo Casaleggio e i fedelissimi della ditta dalemiana. Posso darvi un suggerimento? Trovate qualche traguardo più nobile. Ormai Renzi non può darvi più fastidio. Ve lo dico con rammarico, ma obiettivamente credo che ormai Renzi è fuorigioco. Ha fatto la sua ultima mossa sparigliando le carte e facendo saltare il patto di ferro Salvini Di Maio l’estate scorsa. Ma ora quelli che contano sono riusciti a farlo fuori. Gli hanno messo contro poteri deviati dello stato che hanno costruito prove false in combutta con magistrati e giornali diffamatori. Hanno messo in giro ogni falsità possibile per farlo odiare da tutti. Ormai non ha più possibilità di risalire la china Per cui provate a darvi qualche obiettivo più nobile, come per esempio suggerire a questo governo immobile come fare ad affrontare la crisi economica che ci sta crollando addosso, con un Pil del – 15%, una disoccupazione altissima e un disagio diffuso, in cui Meloni e Salvini sguazzeranno come le mosche sul letame. Provate a suggerire a Conte di uscire dall’immobilismo e provare a pianificare qualche azione per salvaguardare il futuro nostro e dei nostri figli. Renzi ormai non sarà più in grado di tornare in posizioni di comando, per la gioia di D’Alema, Bersani, Boccia, Di Maio, Di Battista, Taverna, Speranza, Crimi etc. E per il sollazzo di Cairo, Berlusconi, De Benedetti.

