Abbiamo accettato la tua sfida… andiamo fino in fondo.

Vogliamo sbloccare i cantieri, non controllare le autocertificazioni. Offriamo serietà. Ma vogliamo serietà. Altrimenti ci sostituiscano: per Italia Viva i principi valgono più delle poltrone

Matteo Renzi

Io ci credo Matteo è l’unico modo per distinguerti dai più e conquistare l’elettorato che in questa nostra bella patria ci crede .Diciamo che è necessario fare l’uno e l’altro. Anche cantieri e ambienti di lavoro devono aprire nel rispetto delle misure di sicurezza ed è necessario fare i controlli. Questo per proteggere i lavoratori e prevenire ricadute catastrofiche.

Nessuno ha mai detto: “Riapriamo tutto e subito”. Qualcuno ha detto quasi due mesi fa: “Cominciamo a pensare a una riapertura ragionata, CONTROLLANDO il rischio della necessaria convivenza col virus”. Poi c’è Narciso Conte “siamo prontissimi al 31 gennaio”, che dopo decine di dpcm, di conferenze stampa, di disperate faq esplicative, di marce indietro da perfetto baciapile, riapre ad capocchia senza alcun controllo del rischio ma confidando laicamente in una vittoria di Padre Pio vs Cuore Immacolato Di Maria.

Pidini e Grulli appena insediati…) perché non andate a fare lodi sperticate ai vostri beniamini, anziché criticare uno, che sarà pure antipatico, ma vede molto lontano rispetto ai molti bassi e bassissimo profili che circolano nel governo e in parlamento ? Non ne vale la pena vero ? Sarebbe come dare dei biscotti agli asini.. Tanto se non ci pensa Renzi con Italia Viva a dire certe cose non ci pensa nessuno mi trovo d’accordo ci sono sempre quei famosi 122mld da spendere per fare le cose come la messa in sicurezza delle scuole le strade il territorio dai disastri idrogeologici creando lavoro le persone hanno un grande bisogno di lavoro poi bisogna dare fiducia alle persone cominciare a mollare questo coronavirus e autocertificazione tanto ci dobbiamo convivere e non si sa per quanto tempo se siamo tutti responsabili compreso la politica allora c’è la possiamo fare.

Caro Matteo Renzi sei un grande, sei un politico con la “P” maiuscola, fuori dalla loro portata.

Nel ns Paese ci sono troppi presuntuosi che hanno fatto dell’ignoranza la loro virtu’ e per questo dobbiamo ringraziare le facke news che hanno sparso e continuano a farlo tre partiti e ogni Italiano sa chi sono. Purtroppo è la verità. Bisogna trovare il modo di sostituirti. E lo dico con dispiacere

ORA: Le vie ricominciano ad animarsi, la ripartenza c’è e si vede. Arrivano le mail dei negozi che riaprono dopo essersi adeguati alle nuove necessità. Piano piano ci si fa! Grazie a RENZI per i contributo che ha dato ma grazie anche a Conte per l’equilibrio e i nervi saldi nel gestire una situazione tanto difficile. Tutto perfetto? Probabilmente no. Tutti contenti? Sicuramente no. Si sarebbe potuto fare di meglio? Forse. Ma poteva andare anche molto, molto peggio. Non riesco a immaginare comunque un altro politico del panorama attuale in grado di fare di meglio. Perciò avanti, la strada è ancora lunga, se c’è stato bisogno di responsabilità ad agosto per salvare il paese, ora ne serve ancora di più!

