Bisogna isolare i 5 stelle, sono il male assoluto dell’Italia. Va bene pure un governo tecnico basta che non ne facciano parte.

«La crisi c’è già, ma è economica, non politica. Ci sono due Italie. Chi ha un posto di lavoro sicuro, soffre gli effetti della quarantena, è preoccupato, vive con dolore. Ma va avanti perché alla fine del mese ha uno stipendio garantito. Poi ci sono milioni di italiani, commercianti, piccoli imprenditori, operai, partite Iva, professionisti che sono disperati perché sommano ai timori del virus l’angoscia dello stipendio. Iv chiede a Conte di occuparsi di loro, non di noi». Matteo Renzi

GIUSTO 1: Chi ha lo stipendio garantito è anche chi rischia di più in questo periodo, infermieri, medici, operatori forze dell’ordine, lavoratori dei supermercati, gente che ha sempre pagato le tasse, mentre nell’altro gruppo si trova la maggior parte degli evasori. Brutto da dirsi ma adesso vivessero con quello che hanno evaso!

Giusto2 l autocertificazione serve a spremere i cittadini già spremuti ed a umiliarlo, pensa che si devono giustificare e spiegare se vanno dalla fidanzata e se secondo il vigile non è un affetto stabile ti multa è non ci sono termini giuridici definiti e quando il poliziotto ti multa , intanto l hai presa ,poi tempo e luogo farai ricorso ma ti costa! Se andiamo avanti così ci chiederanno anche cosa facciamo con la fidanzata vorranno venire a vedere? Siamo già oltre il limite fidati

Ora Matteo mi piaci ci vogliono le palle ma, ora alle parole fai seguire i fatti ,vista con la morale del governo che sa solo software autocertificazioni aggiungendo ogni settimana una motivazione in più. ,ci vuole più rispetto verso i cittadini e non 8n libertà vigilata siamo ancora una democrazia ????? Mi sembra che altre nazioni hanno più rispetto e più fiducia ne suoi cittadini , perché bisogna uscire con la giustificazione a cosa serve per fare cassa nei comuni ????? Vuoi uscire fuori da questo 3 percento punta piedi o manda tutti a quel paese ci stiamo facendo guidare dai 5,stelle

In questa situazione, bisognerebbe pensare anche alle nuove generazioni. Perché a forza di fare debiti i nostri ragazzi non ci salteranno più fuori. Per cui bisognerebbe saper coniugare i problemi attuali con la visione programmatica della macroeconomia. Per fare questo non ci vogliono dei laureati in legge ma economisti con la visione internazionale delle cose.

Grande Matteo, abbiamo bisogno che si rimetta in primo piano l’Italia che produce ricchezza e rischia, non sempre e solo l’Italia col posto fisso, quella dei diritti acquisiti che nulla mai rischia e tutto pretende.

Bisogna isolare i 5 stelle, sono il male assoluto dell’Italia. Va bene pure un governo tecnico basta che non ne facciano parte. ultima modifica: da

