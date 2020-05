Carceri, Di Matteo accusa Bonafede: “Mia nomina a Dap avrebbe scontentato i mafiosi”. È scontro. Per il magistrato il ministro gli avrebbe offerto e poi ritirato il posto di capo delle carceri. Il centrodestra: “Il Guardasigilli si dimetta”. Il vice segretario dem Orlando: “Niente dimissioni sulla base di sospetti”. Ma il Pd chiede che il grillino riferisca in Parlamento. Renzi: “Voglio la verità”

Coraggio! Se i grillini sono totalmente nel marasma, ci pensano i berluscoidi a trovare una sorta di giustificazione per il Bonafede… Siamo oramai al ridicolo. Solo le elezioni porteranno chiarezza in questa farsa tragica in cui gli italiani sono solo comparse.

Vergognoso è un Ministro che divaga su una domanda precisa. Ha parlato dieci minuti del nulla, di quante belle leggi ha firmato e di quanti ha mandato al 41 bis. Nulla di nulla sul perché, fra i 55000 detenuti in Italia, si siano primeggiati per gli arresti domiciliari proprio quelli del 41 bis. Alla fine la sua dichiarazione, anche se raffazzonata, non ha smentito il PM, pertanto il suo comportamento da Ministro è inqualificabile..…..ed una cosa di tale rilevanza, dando per buono che poi sia vera, viene portata a conoscenza del Paese in una trasmissione televisiva ?? Non fosse altro che per questo sarebbe da non tenere in alcuna considerazione !!Il fatto poi che le opposizioni ci si siano buttate a pesce è un’ulteriore aggravante della poca serietà della questione !! A parte poi che trovo divertente immaginare con che SOLLIEVO i vari Salvini, Melloni e i forzitalioti tutti si siano impossessati della vicenda visto che i loro attacchi al Governo sul fronte del Coronavirus non portano loro quei benefici elettorali che speravano !! ma il vero problema è che il termine “grillino” è incompatibile, e non da ora, con il termine “competenza”. Prima durante e dopo il periodo salviniano. D’altronde, si tratta di rappresentatività. E i rappresentati…..fanno fatica ad entrare nel merito? Uno mette le carte sul tavolo e l’altro gli errori di percezione o “stiamo verificando”? Bonafede ha avuto una settimana di tempo per capire cosa stesse succedendo… oltre a far dimettere il capro espiatorio Sabatini poteva anche informarsi un po’…l’ha voluto fare? Di Matteo è un magistrato e quindi conscio di quel che fa e delle mosse successive. Scegliere Giletti per sparare con un bazooka contro Bonafede ,,non è quindi una parola in ciel sguggita…ma un colpo da killer..e la risposta impacciata di un ministro inadeguato come altri di questo governo non fa luce ..E’ la vendetta di un Magistrato (e smettiamo di santificarli..ci sono i santi ma non è detto che perché ci sono il resto sia santificabile),,trombato?…è il killer di un gruppo di magistrati alla resa dei conti?…Un Killer al soldo di un gruppo politico per demolire il gruppo 5S e fare il fatidico cambio?….Draghi e unione nazionale?.

Dopo aver utilizzato LA7 per denunciare quanto accaduto , penso sia corretto che gli interessati vadano al più presto in Parlamento a chiarire tutti gli aspetti di questa vicenda a tutti gli Italiani . ultima modifica: da

