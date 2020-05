Il risveglio dei DINOSAURI! continuate a osteggiarlo a insultarlo a sbeffeggiarlo ma o ritorniamo tutti a fare politica in modo serio o per questo paese non ci sarà futuro.

Il risveglio dei DINOSAURI quelli che in 30 anni non hanno partorito una idea per far RIABITUARE la nostra imprenditoria a RIASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO ma che si sono scagliati contro chi col Jobs Act ci ha PROVATO.. La CISL si è accorta che ci sono 120 miliardi stanziati per OPERE PUBBLICHE e FERMI.. La CGIL si è accorta col telelavoro e scuola online che DEVE ESSERE ESTESA LA BANDA LARGA ORA manca la UIL che SCOPRA L’ACQUA CALDA. Che nostalgia per i sindacalisti pensanti e intellettualmente onesti.

Al netto della necessità che un leader di una forza politica appena nata ha di crearsi la necessaria visibilità affinché questa forza cresca e si consolidi nel paese, di cosa stiamo accusando Matteo Renzi.

Partiamo dal presupposto che lui magari pensa (io aggiungo giustamente)che in qualsiasi altra democrazia occidentale avanzata uno con le sue capacita politiche di visione di intelligenza sarebbe stato chiamato a governare questa crisi. Renzi viene accusato di minare la stabilità del governo come una sorta peccato di lesa maestà.

io penso anzi ne sono sicuro che la stragrande maggioranza del corpo elettorale che sostiene questo governo ormai odia per partito preso il ragazzo di Rignano, non ha compreso l’entità dei problemi sollevati da Matteo.

Renzi ancora una volta vi ha voluto mettere di fronte ai rischi che il paese e noi elettori di centro sinistra stiamo correndo.

se il governo non effettua un cambio di passo non dà una accelerata alle dinamiche sulla ripartenza di questo paese. Renzi non vuole un rompete le righe ma pretende come giusto che sia che che i diritti individuali non siano calpestati. Renzi ci dice che se le cose rimangono cosi rischiamo di ingigantire i problemi sociali che comunque in ogni caso saranno inevitabili ,regalando intere praterie di elettori i famosi non garantiti alla destra populista che poi passerà a riscuotere .

l’unico modo che Renzi ha per farvelo capire è anche l’unico modo che conosce molto bene e’ quello su cui gira il mondo da quando è nato la polis,

Si Renzi fa politica e per fortuna è uno dei pochi che ancora si esercita nel farlo ,non ha bisogno di organizzare bande di troll di fake news ecc va in parlamento e parla .

continuate a osteggiarlo a insultarlo a sbeffeggiarlo ma o ritorniamo tutti a fare politica in modo serio o per questo paese non ci sarà futuro.

Il risveglio dei DINOSAURI! continuate a osteggiarlo a insultarlo a sbeffeggiarlo ma o ritorniamo tutti a fare politica in modo serio o per questo paese non ci sarà futuro. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo