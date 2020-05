IMMAGINATE SE FOSSE STATO AMICO DI RENZI

Quello che sta accadendo può essere letto, in controluce, come un modo di funzionalmente del sistema dei media italiani.

Siamo in presenza di un personaggio, tal De Bustis, sempre presente laddove c’è una banca che fallisce, o è un incapace o è un jettatore o peggio è un irresponsabile.

Era il capo di Banca del Salento 121 (quando D’Alema era il signore incontrastato in quel di Gallipoli), per evitare che chiudesse vista la situazione fallimentare fu acquistata (chissà come mai) da MPS (un MPS già in gravi difficoltà che tutto avrebbe dovuto fare che comprare una banchetta decotta per far contento baffino. De Bustis ce lo ritroviamo poi alla tolda di comando di MPS e, dopo un breve passaggio a Deutshe Bank, eccolo alla Popolare di Bari.

Una bella storia no? Ci si potrebbero fare infinite trasmissioni televisive oppure lunghe inchieste di Repubblica o Espresso. C’è materiale per raccontare, una vera e propria saga.

Perché non avviene?

Semplice.

Questo Debustis è stato a lungo amico di D’ALema e della Ditta. Non di Renzi. Pensate se fosse stato amico di Renzi!!!!

