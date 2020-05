AVVISO PER I NAVIGANTI.

Le prossime settimane saranno cruciali sia per il Governo, sia per il confronto tra le forze politiche di Maggioranza e tra queste e quelle dell’Opposizione.

E’ ipotizzabile pensare che saliranno le tensioni. Che ci saranno scintille. Forse anche degli “incendi”.

A mio giudizio, questo accadrà e le modalità con le quali si avvierà la cosiddetta fase 2 saranno determinanti.

Quelle che si confronteranno, infatti, saranno due o più visioni di quella che dovrà essere la nostra Società post crisi sanitaria.

Si confronteranno, inoltre, le diverse ricette per come dare risposte alla gravissima crisi socio-economica in atto.

Sotto questo profilo le differenze tra i Partiti sono abissali sia all’interno delle forze politiche di Maggioranza che tra quelle delle Opposizioni. Ignorano questo dato solo gli orbi ed i sordi.

Occorre, quindi, che gli iscritti ed i simpatizzanti di Italia Viva serrino le file e si predispongano a sostenere l’urto degli attacchi che in maniera sempre più cruenta ed aspra gli arriveranno da dx e sx e finanche da alcune “truppe cammellate” già da tempo in assetto di “guerra” su certi Quotidiani e sui social.

I segnali ci sono tutti.

La partita a cui si darà luogo è difficile e durissima. L’auspicio è che prevalga la ragionevolezza ed il senso di responsabilità da parte di tutti. Ciò nonostante, essere ottimisti non basterà. Del resto, le condizioni sono ridotte al lumicino.

Invito tutti a seguire con la massima attenzione gli sviluppi delle vicende politiche e, soprattutto, a seguire con consapevolezza e convinzione le mosse che metterà in campo Matteo Renzi, il Leader di Italia Viva, oggi nei panni del Leonida spartano.

Naturalmente, non è fatto obbligo a nessuno di mobilitarsi opportunamente al riguardo.

Chi non ne sente la necessità può abbandonare liberamente il campo. Amici come prima.

Quelli che però decideranno di partecipare alla partita dovranno farlo con la massima determinazione. Lo richiedono i tempi e le circostanze.

Le prossime settimane saranno cruciali sia per il Governo, sia per il confronto tra le forze politiche di Maggioranza e tra queste e quelle dell’Opposizione. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo