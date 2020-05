L’ECONOMIA PANDEMICA Quando si riesce a saltare la burocrazia, le cose procedono abbastanza velocemente.

Forse è il caso di precisare che questa ripartenza è una sorta di esperimento. Non è niente di stabile. I mezzi pubblici mezzi vuoti possono girare per un po’, ma è evidente che si tratta di un controsenso. Come i luoghi di lavoro distanziati. Mai vista una fabbrica di automobili?

Insomma, per adesso cominciamo pure così. Ma il sistema produttivo non funziona in questo modo. Per non parlare delle scuole.

Siamo già un paese che da decenni non regge la competizione. In formato “pandemia” siamo ancora meno competitivi e quindi meno capaci di muoverci.

Si spera quindi di poter tornare presto alla normalità. Avesse ragione quell’esperto che sostiene che a giugno il virus se ne va. Purtroppo, è una voce isolata. Realisticamente, sarà con noi almeno fino a fine anno, se non oltre.

Dopo, primavera 2021 potremo, forse, riprendere il nostro cammino. Rimane il fatto che l’Italia già si muoveva a stento prima, dopo sarà ancora peggio.

Senza sfoltire con il machete la burocrazia e i suoi regolamenti, ci resta solo il default. Il ponte Morandi è stato ricostruito nel giro di anno, ma come progetto” speciale”, saltando controlli e carte.

Purtroppo, noi siamo specialisti nelle cose inutili. Anni fa (ma forse vale ancora oggi) per entrare in Rai e partecipare a una trasmissione (magari diretta dal mio amico Biagi, con il quale si pranzava una volta alla settimana) dovevi compilare un’autocertificazione per dire che non appartenevi alla mafia. Una montagna di carte, tutte firmate, che saranno finite in qualche scantinato e affidate alla critica roditrice dei topi. Nessuno le leggerà mai. E questo credo che sia il destino dell’80 per cento delle carte che la burocrazia pretende che vengano compilate: nessuno le leggerà mai.

Poi si scopre però che in Italia esistono un certo numero di ponti stradali di proprietà ignota. Non sono dell’Anas, non sono della provincia, non sono del comune. Però sono lì. A perenne testimonianza di un pericoloso vuoto burocratico.

Naturalmente il dominio della burocrazia non avviene per caso. Si realizza quado la politica non sa fare le sue scelte e lascia agli uffici prendere le decisioni. Gli uffici, per non essere colpevolizzati domani, infilano dentro a ogni provvedimento le norme, anche le più assurde. Una specie di muraglia per sentirsi più al sicuro.