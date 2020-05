Lo Stato imprenditore: Dai ! sproloquiamo …tanto siamo in bassa classifica di serie B , che ci costa sognare la serie A ? Anzi, l’alta classifica di serie A

Lo Stato imprenditore: Cdp nel patrimonio delle grandi imprese. L’appello di Prodi e il manifesto della Mazzucato. Va bene l’economia di guerra post Covid, ma il pericolo è abituarsi a vivere così. Dai ! sproloquiamo …tanto siamo in bassa classifica di serie B , che ci costa sognare la serie A ? Anzi, l’alta classifica di serie A

Quindi mi pare di capire, soldi dall’Europa neanche uno, la BCE si fa i fatti suoi (come ha detto la Lagarde fin dall’inizio) e il massimo della “solidarietà” è un MES avvelenato travestito da cioccolatino.

Di conseguenza, i soldi ce li dobbiamo dare da soli, che è un paradosso, visto che ci servono perché non ne abbiamo abbastanza a disposizione. In Italia il grosso della ricchezza è accumulato in capitali e patrimoni privati, non nelle tasche degli industriali, ai quali manca liquidità, né nelle tasche dei lavoratori, autonomi o dipendenti. Questi capitali, poi, sono spesso ben nascosti all’estero, proprio per evitare che lo stato possa reclamare dei diritti su di loro.

Purtroppo quello che sto dicendo è una specie di tabù, e Conte ha dovuto precisare che non ci sarà alcun prelievo sui patrimoni, ma è chiaro che se non si vanno a prendere i quattrini là dove sono, qualsiasi discorso è vano. Non sto parlando dei denari che ogni famiglia tiene da parte per tutelare il suo futuro, sto parlando dei grandi patrimoni di famiglie ed enti privati, sottratti all’economia.

Ricordate il caso dell’Istituto Italiano Di Tecnologia? Che pur essendo privato riceve grossi finanziamenti pubblici e invece di spenderli per svolgere attività di ricerca, come sarebbe suo mandato, li tiene fermi per speculare sugli interessi.

Le industrie produttive quelle che reinvestono gli utili per crescere, dovrebbero esprimersi, magari per bocca di Bonomi, sull’opportunità di tassare i patrimoni dormienti. A meno che anche loro preferiscano mettere i soldi sotto il materasso, nel qual caso, però, sono pregate di tirarli fuori e di non rompere i c.

Visto che è scritto nella nostra Carta dei principi nelle università si studiava diritto pubblico dell’economia,c’erano le Partecipazioni Statali, c’era l’Istituto di Riconversione Industriale, c’era la Cassa per il Mezzogiorno, c’era il Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, c’erano i contratti collettavi nazionali applicabili a tutti, anche se i sindacati non si volevano registrare , e nel contempo c’erano le eccezioni quelle con 10 zeta ! le evasioni fiscali, c’era l’art. 18, ma quello solo per il 50% dei lavoratori, le pensioni dopo 14anni6mesied1giorno di lavoro, quelle dei 35anni, la Cassa integrazione per 15 anni di seguito, la sopravvivenza di aziende che da sole sul mercato non ci sarebbero potute stare, i soldi alla Fiat i vantaggi alle auto, a detrimento del trasporto su rotaia, il no, fortissimamente no ad essere un poco più autonomi dal punto di vista energetico, e non importa se il nucleare ce l’hanno nei paesi che ci circondano (e dovesse succedere, altro che Chernobyl !) …

Adesso, dopo i No Tav, i chiudiamo l’ILVA , i no ai gasdotti, i ponti che crollano , e dopo aver privatizzato aziende statali e perso un immenso patrimonio di valore, stiamo un’altra volta alla bella pensata della nazionalizzazione ,

con magari l’idea del Fondo Sovrano all’italiana (la Cassa depositi e prestiti ?) e magari una bella brigata di super tecnici, ognuno rigorosamente selezionato col manuale cencelli, per soddisfare gli appetiti partitici …vecchie guardie, vecchi costumi sotto un’unica morale: quella italica !

Buona fortuna a tutti

Lo Stato imprenditore: Dai ! sproloquiamo …tanto siamo in bassa classifica di serie B , che ci costa sognare la serie A ? Anzi, l'alta classifica di serie A

