L’UNICO POLITICO DI SPESSORE CHE HA FATTO CAMBIARE ROTTA AL GOVERNO DEL PAESE, #TOGLIAMOLACORONAALVIRUS!

Il fatto che esista il rischio che il virus torni in autunno non può farci chiudere in casa impauriti fino al vaccino. Dobbiamo convivere con il virus. E non possiamo farci governare dalla paura.Matteo Renzi.

L’unico che sprona questo governo é Renzi? Se non ci fosse Renzi con le due parole di voler ripartire questo governo dorme ,sono sempre in ritardo , aspettare che questo governo si muova saremo presto tutti in braghe di tela , Renzi non dice di uscire e tornare alla vita di prima , ma con responsabilità dobbiamo imparare nuovi comportamenti e convivere con il virus sperando in un vaccino al più presto , Renzi é l’unico che parla da vero leader responsabile. L’esecutivo è già intralciato da se, intralciato, dal incompetenza, intralciato dalla sua confusa comunicazione ,questo è il risultato della classe politica scaturita dalle ultime votazioni politiche. E non Serviva anche la manfrina non a caso dopo il discorso lucidissimo di Renzi ,il pdc ,ha chiesto scusa agli italiani, e questo, gli fa onore ,perché generalmente le scuse non arrivano mai dai politici. ma dai leccaculo si MA Vedi Renzi non ci casca ,devi capire caro CONTE in una coalizione di governo, tutti sono importanti ,ognuno porta il suo contributo e a volte serve anche la critica.

La Germania e la Svezia continuano ad avere dati migliori dell’Italia, pur avendo, la Germania,25.000.000 di abitanti in più, e pur avendo, entrambe, garantito margini di libertà personali più ampi. Non é un caso che, in particolare riguardo la Germania, L’ITALIA dopo aver lanciato una notizia FALSA da panico , sulla “risalita dei contagi” una settimana fa, ora l’ITALIA offuscano i veri dati stabili TEDESCHI, è certo! Il bombardamento social no.. dicono quelli che con i social hanno fatto la loro fortuna, e la nostra sfortuna collettiva. Che carini che sono, commoventi. I grilli si sono messi a fare la calzetta, vicino al focolare. Che ridere, ci fa bene alla salute sentire il rumore del vostro rosica mento. Vogliono insegnarci la correttezza, gli honesti per caso. Ma non avete ancora capito che se non fosse stato Renzi a spronare questo governo addormentato non si muoverebbe nulla? Vi faccio notare che conte a chiesto scusa agli italiani per i ritardi dopo che Renzi lo ha spronato i Parlamento. Ok PIDIOTIGRULLI vedetelo come un modo più conciliante di fare opposizione all’interno, come in una buona famiglia dove il più grande politicamente e saggio componente da consigli misurati e comprensibili, anche con la voce grossa. Diversamente, fuori dalla “famiglia ” l’atteggiamento sarebbe ben diverso.” il bombardamento di Renzi” è trasparente e potete commentarlo, piaccia o meno, in un confronto democratico. Potreste dire altrettanto sul ” bombardamento” occulto di

Casalino?

L’UNICO POLITICO DI SPESSORE CHE HA FATTO CAMBIARE ROTTA AL GOVERNO DEL PAESE, #TOGLIAMOLACORONAALVIRUS! ultima modifica: da

