“Quando saremo fuori dall’emergenza, dovremo pensare di modificare il titolo V della Costituzione” – Maurizio Landini 1/5/2020

Matteo Renzi ha ragione: il tempo è galantuomo

Matteo io ho votato SI, perché era corretto così! E adesso, condivido a pieno il tuo pensiero !!! È vero, il tempo è galantuomo ma la memoria è corta. La demagogia passa, prima o poi si rivela, ma i danni provocati durano molto più a lungo. Ora! Non ditemi che ha fatto la scoperta dell’acqua calda……..si è perso qualche passaggio……sul referendum del 2016…..ok meglio tardi che mai peccato nel frattempo abbiamo perso tante opportunità sprecato risorse scarse per il parse e per la nostra gente.

L’occasione persa a dicembre 2016 ha compromesso il futuro del paese. Qualsiasi cosa si faccia da ora in poi abbiamo perso almeno 5 anni e sono troppi. Chi come Landini e’ immerso ogni giorno nei problemi reali del paese non può che auspicare tale modifica , peccato che se ne sia accorto un po’ in ritardo . Chi affondò quelle proposte del referendum si è assunto una pesante responsabilità.

QUESTO ESSERE nel 2016 è andato in piazza con leghisti, fascisti , neonazisti per difendere la Costituzione nella sua interezza, quindi lasciando immutato anche il Titolo V. Ti sei svegliato ora? E tu saresti un dirigente? Ecco un altro cadavere che sta attraversando il fiume, state seduti comodi sulla riva del fiume, non è l’ultimo, il tempo e galantuomo.

Il lavoro dei sindacalisti è questo, dopo un periodo di assoluto silenzio per fare notare la loro presenza ecco che si svegliano. Io penso che al 50% e forse di più, sono stati la rovina dell’Italia. Io penso che non sono garanti dei lavoratori, ma della politica a prescindere dal colore.

PS: Al di la del tardivo ripensamento sul titolo v il sindacato così come è oggi.. tre sigle che non si capisce cosa hanno di diverso e quindi a cosa servono in tre.. rappresentano una corporazione di privilegi con stipendi e pensioni elevate con particolari clausole pensionistiche ottenute soprattutto grazie al contributo di ogni singolo lavoratore.. mi chiedo.. e da tempo.. cosa spinga un persona con uno stipendio sicuramente limitato a versare un contributo mensile a questi personaggi bravissimi a difendere i loro privilegi. .forse un tempo.. forse cento anni fa ..potevano avere un ruolo.. oggi con la globalizzazioni ..lo sworking.. internet… le trattative individuali…non servono più a nulla.. o cambiano o devono sparire e mi auguro che ciò avvenga a partire dal rifiuto di ogni lavoratore a finanziare queste pseudo istituzioni…

