Renzi è responsabile di quello che dice. Non di quello che voi non volete capire!

Renzi propone delle soluzioni quando gli altri se la ridono perché non sanno cosa dire, poi mettono il vestito giallo rosso o verde nero alle proposte e le fanno loro. Renzi si congratula con loro e non fa storie. Ora si parlerà di spendere i 120 miliardi spendibili per opere pubbliche, vedremo quelli che se la ridevano cosa avranno da dire o metteranno la doppia maschera come al solito.

E LO VEDIAMO COSA DELIBERANO LORO DI TESTA LORO,CIOE SENZA ESSERE IMBECCATI DA ITALIA VIVA. MA SE LI SI PROPONE QUALCOSA VENIAMO ACCUSATI DI REMARE CONTRO IL GOVERNO PUR ESSENDO AL GOVERNO,PER ESEMPIO! Che dire della norma che consente le visite ai parenti e a quelli che hanno relazioni stabili, ma non agli amici? L’amicizia ridotta al rango di estraneità.

E chi non ha più rapporti coi parenti, ma solo con gli amici, che farà? E come si misura e si autocertifica una relazione stabile, presupponendo che non si tratti di relazioni in coabitazione, altrimenti perché consentite che due si raggiungano? Quindi la differenza la farebbe il rapporto sessuale “aggravato” dalla continuità? Ci sarà un’autocertificazione con annessa esibizione della prova in corpore vili? Stato occhiuto e guardia guardona? E se la relazione stabile fosse tra 3 persone, tipo Joules, Jim e Catherine (F. Truffaut – 1962), oppure come quella tra Lou von Salomé, Friedrich Nietzsche e Paul Rée? Fare la conta per chi resta fuori? Procedere a gironi con squadre di due? Telefonami tra vent’anni?

Robe da depravati, dirà lo Stato Etico, che profitta dell’epidemia per far passare il vizio agli sporcaccioni.

Io faccio parte di una generazione ribelle che, 50 anni fa, voleva cambiare il mondo. Ci provammo “ognuno con i suoi mezzi, magari arrivando a pezzi, su una vecchia bicicletta da corsa, con gli occhiali da sole, il cuore nella borsa”. Qualcosa cambiò, non molto, ma una cosa di certo cambiò, lo stile di vita e i costumi sociali e culturali di una Italia ossificata da un vecchio paternalismo autoritario. Una cosa troppo borghese? Ne goderono tutti, però.

Poi, tra alti e bassi, di involuzione in involuzione, siamo arrivati qui. Non è la chiusura fisica che sta prevalendo, è quella mentale che si vuole favorire con la scusa dell’epidemia e che, temo, rimarrà dopo. Mi stupisce che i giovani siano così silenziosi.

In questo conformismo dilagante protesteranno solo i vecchi ribelli, libertari, magari additati come sporcaccioni? Non essendo stati in grado di prevenire la diffusione del virus vogliono prevenire quella degli anticorpi “culturali”, diciamo così. E sfornano norme anticostituzionali perché, tanto, la “torsione autoritaria” l’abbiamo già respinta nel 2016. Ora c’è chi ci vuol bene e pensa a noi. Chi dissente fa polemica, propaganda, cerca visibilità. Se poi sei d’antan, allora sei pure rimbambito. Infatti indosserò la mascherina, “vestito da torero, con una torta in mano”, però.

Renzi è responsabile di quello che dice. Non di quello che voi non volete capire! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo