Scusate senza far polemiche o altro, mi spiegate perchè i destinatari del reddito di cittadinanza non possono essere utilizzati nelle campagne ?

600 mila immigrati regolarizzati subito per decreto: l’offensiva di Bellanova per braccianti e colf. Le richieste della ministra: permessi di soggiorno temporanei per lavoratori agricoli e badanti irregolari. “Centinaia di braccianti rinchiusi nei ghetti e in mano alla criminalità, sono un’emergenza sociale e sanitaria”

“Braccianti irregolari che lavorano nei nostri campi. Donne che stanno nelle nostre famiglie come badanti e sono in nero. Chiedo che siano regolarizzati subito con permessi di soggiorno temporanei di sei mesi rinnovabili per altri sei mesi”. Teresa Bellanova, la ministra renziana dell’Agricoltura, ha posto l’aut aut nell’ultimo incontro tra il premier Conte e i capi delegazione dei partiti. Sa di potere contare sulla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese nelle cui mani per competenza sono le misure sulla regolarizzazione dei migranti. Dice Bellanova: “Per me è una questione che va risolta in queste ore. Cos’altro vogliamo aspettare?”.

1)Gli agricoltori hanno pianto perché non ce manodopera per raccogliere frutta , verdura etc. perché con questa pandemia una parte sono scappati e si sono nascosti e l’agricoltura soffre per la raccolta Perché NON chiamano QUELLI CHE PERCEPISCONO il REDDITO di CITTADINANZA ,forse il ministro Di Maio e il Premier Conte due non vogliono mettersi contro quelli che li hanno VOTATI per avere 600/700 euro mese di sussidio per lo scambio di voto A parte Di Maio che è l’emblema della peggiore specie politica uno che non ha mai lavorato in vita sua un giorno intero Ma il Premier Conte dovrebbe aver già deciso di averli chiamati al LAVORO come braccianti ,lo stipendio lo prendono dallo stato ,che vadano a rimpiazzare i posti che mancano nell’agricoltura ,se no via il REDDITO di CITTADINANZA

2)” Nessuno vieta agli italiani di presentarsi come raccoglitori, ma la verità che non lo fanno”…In verità sul sito Jobincountry della Coldiretti sembra ci siano una migliaia di domande da parte di studenti, cassaintegrati, camerieri senza lavoro, persino responsabili marketing, tutti italiani, che vogliono dare la loro mano in agricoltura. Da più parti, comunque, si reclama comunque una semplificazione del voucher “agricolo” che faciliti quest’incontro domanda-offerta. Anche non e sufficiente un migliaio di domande ne servirebbero qualche decine di migliaia ,e gli immigrati meritano rispetto, ma cercare di ottenere in questo preciso momento questa sanatoria lo trovo politicamente attuabile. E vero che certi lavori i milioni di italiani disoccupati (e i milioni che lo saranno a breve grazie al covid19), e i percettori di RdC non li vogliono fare, per non parlare dei cassaintegrati. Quindi regolarizziamo 600.000 clandestini per raccogliere l’uva o i pomodori ortaggi ecc ma non 3 euro all’ora, certo poi finito il lavoro le inizierà il valzer dei sacrosanti “diritti”, possibilmente con prelazione: ricongiungimenti famigliari, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, casa popolare, sanità e istruzione gratuite, ecc, ecc.

3)Ma il problema non e quello citato sopra! E’ palese che se regolarizzi 600 mila lavoratori irregolari, gli agricoltori non possono più assumere a nero, ma sono obbligati ad assumere e pagare secondo le regole. Non puoi sperare di andare a cercare altri immigrati e risolvere la mancanza di forza lavoro in una settimana, svegliatevi. frutta e verdura vanno raccolte ora non fra mesi. Possibile che non ne azzeccate mai una nemmeno per sbaglio?!

4) OK Bellanova, siamo tutti stra d’accordo su questa cosa, ma funziona solo se si assumeranno anche 10000 ispettori del lavoro che dovranno controllare che le leggi nei campi e nei luoghi di lavoro vengano rispettate. Girarsi dall’altra parte o non dare fondi decenti all’ispettorato del lavoro come fatto finora significa solo fare la pentola ma non il coperchio. Che si cominci fare i controlli capillari in tutti i luoghi di lavoro in questo paese. Anche se confindustria e sindacati hanno detto che controlleranno le distanze di sicurezza, le mascherine e quant’altro, voglio vedere se fra una settimana sarà ancora così o se non si ricomincerà con i ritmi serrati e inumani visti finora, e se si comincerà a chiudere tutti e due gli occhi di fronte a una mascherina non messa o una distanza non rispettata in nome della “produzione”. Vedremo. “Di buoni propositi è lastricato l’inferno”

Scusate senza far polemiche o altro, mi spiegate perchè i destinatari del reddito di cittadinanza non possono essere utilizzati nelle campagne ? ultima modifica: da

