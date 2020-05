Un’analisi certa sicura. Sei unico

La crisi c’è già, ma è economica, non politica. Ci sono due Italie. Chi ha un posto di lavoro sicuro, soffre gli effetti della quarantena, è preoccupato, vive con dolore. Ma va avanti perché alla fine del mese ha uno stipendio garantito. Poi ci sono milioni di italiani, commercianti, piccoli imprenditori, operai, partite Iva, professionisti che sono disperati perché sommano ai timori del virus l’angoscia dello stipendio. Iv chiede a Conte di occuparsi di loro, non di noi Matteo Renzi

Chapeau ….ricordo che i piccoli commercianti e piccole aziende ne sono tantissime in Italia….e poi ci sono quei commercianti che stavano soffrendo da tempo….quindi non diciamo sempre le stesse cazzz…scusate io non sono volgare…ma smettiamola non sono tutti evasori….soprattutto i piccoli e media imprese….e gli statali che fanno doppie attività dove li mettiamo ….basta. Le partita iva sono sempre e solo da spremere per poter pagare tutto il resto! Triste, ma vero per chi le tasse le paga, ma se non riprendono tutte le attività l’onda si farà sentire eccome! Certo RENZI Ha ragione e ne so qualcosa non si può sempre prendere dai pensionati ho letto che si sta pensando a un prelievo del 15/20% sulle pensioni da 1500 euro follia pura mi auguro che IV non sia d’accordo. Approfittiamo anche, per stanare i veri evasori… non quelli da 100 euro, quelli veri veri.

E se Conte , fosse più. Cosciente, invece. Di. Assumere tanti consiglieri, non chiama Renzi al suo fianco per avere un qualcuno che conosce che vede, e che un po‘ lo consiglia avendo molto, più esperienza. Senza mezze cartucce al suo. Fianco che non hanno esperienza di Governo .

