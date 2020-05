Il fatto che esista il rischio che il virus torni in autunno non può farci chiudere in casa impauriti fino al vaccino. Dobbiamo convivere con il virus. E non possiamo farci governare dalla paura. Tutti gli altri Paesi riaprono prima. Ma soprattutto hanno chiuso meno di noi. In sede di verifica finale cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato. Quello che è evidente oggi è che ogni settimana di blocco in più ci costa dieci miliardi e migliaia di disoccupati in più. Come si fa a non vedere che stiamo sbattendo contro un iceberg? Matteo Renzi

Da noi! Prima di tutto chiusero le scuole, e fummo contenti, perché vacanza è bello.

Poi ci chiusero in casa, e non dicemmo niente , perché è rilassante.

Poi chiusero i nostri nonni e genitori nelle RSA, morirono senza neanche il conforto della estrema unzione, e non ci ribellammo, perché erano già vecchi.

Quando aprirono le carceri ai mafiosi malati e bisognosi di cure familiari (loro si), era rimasto solo un Senatore della Repubblica a fare sentire la sua voce. Lo zittirono, perché dissero, era in cerca di “visibilità”. Cronaca di una morte annunciata. Di un popolo.

ANCORA SUGLI UNTORI

La tanto temuta discesa di migliaia di untori dal Nord al Sud pronti a portarci il virus, che comunque è tra noi al Sud da circa due mesi, non c’è stata.

Sul primo treno giunto dalla stazione di Milano solo 162 persone, nessun positivo, anzi no, nessuno con sintomi, più correttamente.

Del resto anche io domenica mattina me ne ero reso conto andando sul sito di Trenitalia e verificando come ci fossero posti ancora disponibili per il lunedì mattina da Milano per Napoli sia sul primo treno che sul secondo.

Sarebbe stato possibile per chiunque del circo mediatico della stampa italiana, paese non per caso al 76esimo posto per libertà di informazione.

Ma bisognava assecondare la propaganda che voleva l’invasione, per continuare a speculare sulla paura delle persone.

E’ esattamente quello che si è fatto in questo paese, invece di puntare sulla fiducia e sul senso di responsabilità, si è puntato sulla paura.

Eppure i dati del Viminale, cifre non chiacchiere, ci dicono che, in questi tre mesi, su 100 persone controllate ai blocchi stradali 95 erano in perfetta regola.

Percentuali tedesche, ovvero la popolazione era tedesca, i decisori politici erano cileni.

E assecondare la paura serviva solo a non far pensare le persone al fatto che il nostro paese si è trovato completamente impreparato a gestire la fase 1, da qui l’alto numero di morti in alcune regioni e si trova lo stesso impreparato oggi nella fase 2, a parte l’aver aumentato i posti in terapia intensiva.

E non è un caso che tutta la comunicazione del governo sull’avvio della fase 2 battesse su un solo tasto, la responsabilità dei cittadini. Quasi a voler dire che se tra una settimana o due i contagi aumenteranno la responsabilità sarà solo nostra.

Nessuna strategia, nessuna capacità di anticipare il virus, come desolatamente rilevato dal prof. Crisanti dopo le parole del ministro Speranza, l’unica strategia andare appresso al virus.

Invece è possibile anticiparlo, diminuire il rischio pur facendo ripartire il paese, in Israele fanno tamponi a tutti, montando box assolutamente sterili per strada dove chiunque, e obbligatoriamente tutte una serie di categorie, possono fare in 4 minuti il tampone. E il responso arriva entro le 24 ore via sms.

Ma quella è Israele che, nella classifica dei primi 40 paesi che hanno saputo contrastare meglio l’epidemia risulta prima.

L’Italia? Non classificata, neanche quarantesima.

Capite allora perché bisogna insistere sulla paura e sulla colpevolizzazione, oltre ogni decenza e verità degli italiani?

