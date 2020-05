Renzi è oggetto della macchina del fango sponsorizzata da tutti i partiti e dagli editori con i pennivendoli obbedienti ai diktat che ricevono. Mai visto niente del genere. La Fornero era criticata per la legge sulle pensioni, Monti per aver tirato lacrime e sangue da tutti noi, Letta perché è un addormentato sor tentenna. Renzi è criticato perché vuole cambiare il paese.

11 milioni di persone hanno avuto gli 80 euro mensili se prendevano meno di 1500 euro mensili, i bonus bebè, il fine vita, il dopo di noi, le unioni civili, l’abolizione dell’agenzia delle entrate, il tetto massimo agli stipendi a 240.000 euro, la buona scuola, la diminuzione del canone televisivo da 115 euro a 95 euro e contabilizzato sulla bolletta della luce, cosa che ha evidenziato 5 milioni di evasori, e altro ancora. Ma non andava bene, perché voleva togliere i privilegi, i poteri forti ( la Massoneria ) continuano a succhiare il latte dalla vacca da mungere, il paese.

Ecco perché l’accozzaglia non ha mai smesso la diffusione del suo virus.

