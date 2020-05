Ho la sensazione che molti ,quando parla Renzi,abbassano il volume del televisore per poi commentare quello che non hanno sentito.

Lo so che le mie battaglie non mi aiutano nei sondaggi, ma in questo momento ci vuole verità. Dire che di ripresa del campionato di calcio non se ne parla nemmeno è quasi un atteggiamento snob. È come dire che questo Paese non riesce a rialzarsi.

Campionato di calcio. Non è la priorità, certo. Ma è una scelta importante. Dice il Ministro dello sport che “non se ne parla proprio”. E chi lo ha deciso? Lui allo specchio? In democrazia si parla di tutto. E si parla soprattutto delle scelte che riguardano tanti cittadini. Il ministro venga in Parlamento, non può decidere da solo: siamo una democrazia. Matteo Renzi

Mi piacerebbe che tutti coloro che leggono questo post si concentrassero sul problema di cui si parla qui. Sarebbe infatti corretto, nel fare un commento, rispondere a questa domanda: il ministro Spadafora deve decidere di testa sua riguardo al campionato di calcio o deve portare la questione in discussione al Parlamento?

Perché in pochi hanno colto il punto: non è il calcio l’oggetto del problema, ma il fatto che anche in un momento di emergenza le decisioni debbano prima essere discusse in Parlamento. Cioè sta difendendo i vostri/miei diritti! Perché oggi si parla di calcio, ma se passa questa logica domani si potrebbe trattare anche di cose ben più importanti! Renzi ha espresso uno dei problemi di maggior urgenza che a lungo andare diverranno pregnanti. Oggi Ricciardi ha sostenuto che in caso di contagi in aumento chiuderanno nuovamente tutto. Un consulente del ministero decide quando chiudere o riaprire? La democrazia sta andando a puttane sotto i nostri occhi stanchi.

E A CHI CRITICA PERCHE E RENZI E NON VEDE LA DERIVA DEMOCRATICA,DICO SVEGLIA RENZI Cerca il buon senso e cerca la critica costruttiva.. Sempre un passo avanti, sempre analisi lucide aperte al dialogo, basandosi sempre sulla democrazia. Sicuramente il migliore in questo buio periodo italiano

VOI GRULLIPIDIOTI !volete solo distruggere, non avete l’umiltà di pensare al popolo che fa davvero fatica in questo periodo ad andare avanti.. dimezzatevi gli stipendi invece di scaldare le poltrone, sarebbe il gesto migliore che farebbe ritornare il popolo a credere nei politici, delle vostre fazione e altre che essi siano..

POI! Ovviamente Spadafora mica ha capito che si tratta della terza azienda in Italia. Chi non capisce che il Campionato di Calcio muove diversi miliardi di euro, offre lavoro a decine di migliaia di persone, offre alle persone una parvenza di normalità non merita di vivere in uno stato che tutela tutti i lavoratori. Non si può vivere solo di sussidi. La cosa migliore è staccare la spina a sto governo subito. VOI Pensate sia “solo uno sport. Non c’è decrescita che sia felice. Nemmeno quella post coronavirus. Ricordiamoci che questi sono quelli del NO alle Olimpiadi, all’Expo, alla Tav. Non vorrei che questa storia stia diventando un espediente per ritornare su certi concetti economici.

Ma questi signori di 5 stelle con ogni probabilità non sono di questo mondo, hanno idee che contrastano con la nostra socialità e con le regole economiche. Speriamo di liberarcene prima possibile.

Ho la sensazione che molti ,quando parla Renzi,abbassano il volume del televisore per poi commentare quello che non hanno sentito. ultima modifica: da

