Orlando (Pd) difende Bonafede: non può dimettersi per i sospetti di un magistrato

ORLANDO SVEGLIA E SEI PURE TE COLLUSO CON QUESTI ESSER! Non solo confonde innocenza e assoluzione, ma Bonafede non ha chiari neppure i termini di dolo e colpa. Questo personaggio è ministro della Giustizia, e il Parlamento gli ha fatto stravolgere il processo penale. Dj Fofò, Guardasigilli per caso o sventura.

“Rivolte, evasioni, detenuti morti, agenti feriti, migliaia di delinquenti usciti dal carcere, boss tornati a casa e il capo del Dap sostituito: come se non bastasse tutto questo, ora arrivano le parole di un magistrato come Nino Di Matteo in diretta tv. È vero che non è stato messo alla guida del Dap perché sgradito ai mafiosi? In ogni caso, anche senza le parole di Di Matteo, Bonafede dovrebbe andarsene in fretta per i troppi scandali ed errori”.

Lo dicono i parlamentari leghisti Giulia Bongiorno, Nicola Molteni, Jacopo Morrone e Andrea Ostellari, commentando le risposte del Guardasigilli alle parole del magistrato Nino Di Matteo, ieri sera, durante la puntata di “Non è l’Arena” su La7.

Diametralmente opposta, dall’interno della maggioranza, la posizione assunta da Andrea Orlando, vicesegretario del Pd: “So che Bonafede forse non ragionerebbe così, ma se un ministro dovesse dimettersi per i sospetti di un magistrato, si creerebbe un precedente gravissimo. Il sospetto non è l’anticamera della verità, sinché non verificato resta un sospetto”.

Imbarazzanti dichiarazioni di un ex ministro della giustizia, su un gravissimo episodio che deve essere chiarito.

