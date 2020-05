LA GRILLIZZAZIONE DEL PD CONTINUA! Il caso Di Matteo sulla mancata nomina a capo della gestione delle carceri del più bravo preparato ed efficace NEMICO DELLE MAFIE, universalmente riconosciuto per il lavoro fatto nei suoi precedenti incarichi amministrativi… Ha sollevato un vespaio perché la figura di Di Matteo era assolutamente odiata da tutti i capi mafiosi che vedevano in lui un potentissimo “nemico”. Di conseguenza sorge una domanda… perché il ministro Bonafede ha impedito che Di Matteo diventasse il responsabile delle carceri italiane? il PD, invece di imporre un dibattito parlamentare su questa gravissima questione, ha preso la strada di una tiepida difesa del grillino Bonafede, facendo capire a tutti che IL PD STA COMPLETANDO LA SUA GRILLIZZAZIONE! Dopo aver accettato il Reddito di Cittadinanza e quota 100, dopo aver accettato i famigerati DECRETI SICUREZZA di salviniana memoria, ora cerca di ingraziarsi il M5S difendendo un ministro grillino in difficoltà! COSI NON VA! Non si fanno così gli interessi dell’Italia! Così si alimentano solo gli interessi della “sinistra” del PD che, con la SOTTOMISIONE AL M5S, spera di ottenere qualche ulteriore posticino per i loro supporter!

