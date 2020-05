RAGAZZI RISPONDE UN LEADER UNO STATISTA ! In questo momento sono un numero 8 o un numero 4. Sono un mediano di spinta. Sto in mezzo al campo e tiro qualche pedata, cercando però di impostare il gioco. C’è stato un tempo, quando ero premier, che giocavo per fare il goleador. Poi ho fatto il portiere quando ero segretario del Pd e cercavo di parere tutto. Ora voglio solo che vinca la squadra Matteo Renzi

ORA IO Mi ripeto purtroppo perché siete gnucchi testardi cechi: con Renzi al posto di questa banda di scimmiette decerebrate e incapaci non si sarebbe stata NESSUNA PANDEMIA. Il SI’ avrebbe vinto, la sanità starebbe in capo al governo e non ai 18 pezzenti incompetenti e mazzettari su 20 delle regioni. La burocrazia sarebbe stata quasi azzerata. Renzi sarebbe stato preparato, come la Merkel, ad affrontare il problema dopo 5 minuti con, tamponi a tappeto, il triplo dei laboratori di analisi, cento volte più ventilatori polmonari e posti letto attrezzati, etc. Come ha sempre dimostrato: terremoto, Expò, etc. è un cavallo di razza concreto e competentissimo che interviene immediatamente e prende di petto qualunque problema, risolvendolo.

LORO O VOI COMUNQUE QUELLI CHE GIUDICATE BRAVI .Prima di tutto chiusero le scuole, e fummo contenti, perché vacanza è bello. Poi ci chiusero in casa, e non dicemmo niente , perché è rilassante. Poi chiusero i nostri nonni e genitori nelle RSA, morirono senza neanche il conforto della estrema unzione, e non ci ribellammo, perché erano già vecchi.

Quando aprirono le carceri ai mafiosi malati e bisognosi di cure familiari (loro si), era rimasto solo un Senatore della Repubblica a fare sentire la sua voce. Lo zittirono, perché dissero, era in cerca di “visibilità”. Cronaca di una morte annunciata. Di un popolo.

Mi ripeto: con Renzi al posto di questa banda di scimmiette decerebrate e incapaci non si sarebbe stata NESSUNA PANDEMIA.MA LO CRITICANO DICENDOLI CHE REMA CONTRO L’ATTUALE GOVERNO ultima modifica: da

