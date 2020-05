Per i detrattori : ma vi da fastidio quello che (o come lo)dice o vi da fastidio che lo dica lui?

MI CHIEDONO! L’allenatore mangerà il panettone? Non lo so. Un allenatore si vede dai risultati. Io sono impegnato in tutto e per tutto affinché vinca la squadra Matteo Renzi

Se volta al bene dell’Italia! ASSOLUTAMENTE SI!!. Sarebbe un’azione GRANDIOSA, non solo buona. Capisco che siano posizioni ostriche da condividere, ma consolatevi, con me con noi di ITALIA VIVA c’è la maggior parte degli italiani. L’unica cosa che a voi DENIGRATORI solo perché sono RENZI non vi perdonerò mai di questo atteggiamento, è che trascinerete anche delle famiglie INTERE nella tragedia, pur di non aprire gli occhi siete disposti a rovinare questo paese. Noi faremo di tutto per impedirvelo.

MATTEO RENZI SEI ESATTAMENTE 15 ANNI AVANTI, è Renzi che da la direzione al governo Altrimenti 0 assoluto il NULLA, la moltitudine di somari che sono al governo non aspetta altro che RENZI PROPONGA per attuare le proposte di Renzi, loro zero materia grigia,di conseguenza zero idee! Quando lui faceva l’allenatore eravamo al + 2% di PIL e prima del virus eravamo al -3% la risposta è nei numeri.

Scusate ragazzi il PD e i geni del M5S sia prima che ora che han fatto? Renzi a capo del Governo ha fatto bene, nonostante i paletti tra le ruote, innegabile. Ora non lo può fare avendo un piccolo partito, ma dice la sua che vi piaccia o meno.. il PD sta cercando a scapito degli italiani di mangiarsi il M5S solo che non c’è riuscito anzi lo ha ringalluzzito, che geni.

I troll che si intrufolano su questa pagina stanno diventando pure patetici perché aver a che fare con una persona che la vede così lunga ( e chiara) come Renzi deve essere dura. Per quante ne diciate, lui arriva sempre prima e sempre meglio di chiunque. Rassegnatevi.

A tutti quelli che intervengono solo per offendere Renzi, dico. Vi sarebbe piaciuto che lui si ritirasse, vero? Invece lui c’è, fa proposte ed ha pure, quasi, sempre ragione. Se non vi sta bene, fatevene una ragione, il popolino italico ha sempre bisogno di odiare qualcuno specie se più intelligente è la frustrazione delle mezze tacche.

ANCHE SE VOI DITE! Non sembra, penso che molti elettori ti abbandoneranno? Ragazzi abbandonano i cervelli non pensanti che non apprezza una visione della politica lungimirante io assolutamente NO

Per i detrattori : ma vi da fastidio quello che (o come lo)dice o vi da fastidio che lo dica lui? ultima modifica: da

