Bravissima Teresa, si tratta di giustizia sociale, non arretrare di un passo!

Teresa Bellanova, ministro dell’agricoltura e leader di Italia VIva, propone la regolarizzazione dei migranti che da anni sono in Italia a fare gli schavi in agricoltura. I grillofasci si oppongono. La Bellanova minaccia le dimissioni.

Regolarizzare non è di destra o sinistra Bisognerebbe chiedere a quelli di leu che si sentono la vera sinistra . Ma! Regolarizzare è solo una decisione pragmatica del momento. Una cosa dovrebbe essere chiara: il clandestino non deve esistere perché a ognuno di quelli che arrivano io prendo ogni dato e faccio un documento di ingresso con scritto ENTRATO IN MODO IRREGOLARE IN DATA ma so chi è… Lo conosco… poi quando lavora allora prende una seconda carta REGOLARE DAL GIORNO… ma non esiste lo sconosciuto… ora viste le critiche perché si vogliono regolarizzare.

Ma mi chiedo a tutte le persone che criticano: perché non trovate voi la soluzione? Perché non andate voi a lavorare per 3 euro al ora senza nessun diritto. Poi chiamiamo SALVINI che in un attimo questi clandestini (per forza) li espatria! giusto? non lo a già promesso, ma mai pensato do mantenere! questi sono qui da anni e vi hanno ingrassato sia il caporalato e la mafia, la vostra mafia quella che ha voi italiani vi fa lavorare in nero e vi fa stare bene, il rovescio della medaglia e che con ciò noi lavoratori regolari pensionati ecc, paghiamo una montagna di tasse per mantenervi certi diritti che l’ITALIA da a tutti, salute servizi istruzione assistenza ecc ecc. REGOLARIZZARE tutta questa gente voi lavoratori in nero e migrati clandestini, forse qualche euro in meno di tasse le forse le pagheremmo, TOGLIENDO FORZA ALLA MAFFIA E DAREMMO UNA DIGNITA AL CLANDESTINO. Perché non andate o e cercate voi il personale per lavorare nei campi? A quale contratto ? senza 3 euro e calci in culo ecc..e poi .vediamo…ma siete solo capaci di dire e fare solo castronerie, e poi vi lamentate perche l’ITALIA E IN QUESTA CONDIZIONI.

PER RINFRESCARVI LA MENORIA VI POSTO Le tre castronerie che tengono banco da ieri nella politica italiana sia di destra che di sinistra.

A) Questione Bellanova-migranti: La regolarizzazione dei migranti( e delle colf) non si è proposto perché si è pazzi ma perché c’è un problema oggettivo anzi due:

1) Cosa non si è ancora capito del fatto che, nell’agricoltura italiana, c’è mancanza di manodopera? Gli italiani nei campi non ci vanno, tranne pochissime eccezioni. Quando è scoppiata la pandemia molti raccolti sono andati buttati proprio per mancanza di personale. Non è un’opinione, è un dato di fatto.

2) I migranti che lavorano nei campi non solo lavorano senza un contratto e quindi non pagano le tasse loro e chi li sfrutta, ma vengono sotto pagati oltre il fatto che sono sotto le mani di mafie varie. Lo vogliamo capire o vogliamo andare appresso alle chiacchiere? Vogliamo far emergere questa benedetta evasione si o no?

Giustamente che volete che ne possa mai sapere una ministra che prima di arrivare a ricoprire tale ruolo è stata una bracciante e conosce quel mondo meglio di chi ciarlata per accaparrarsi 3 voti?! I misteri della vita

B ) Spadafora-serie A: “Io voglio fortemente che il campionato di calcio riprenda e sto facendo di tutto per far sì che le cose vadano in questa direzione”. Ecco queste parole le si leggano al contrario e si aggiungano i “non”. Perché sta facendo di tutto, davvero di tutto, per non farlo riprendere addirittura chiedendo un nuovo DPCM per evitare di andare sotto in parlamento( perché questo succederebbe) Ma quanto è falso questo pseudo-ministro?

C) Landini: “ Al termine di questa situazione dovremmo seriamente pensare di rivedere il titolo V della costituzione”. Ma buongiorno caro Landini!, eppure 4 anni sei stato uno di quelli che ha fatto barricate, cortei e quant’altro per il No.

Che grande inganno che vi hanno teso tutti 4 anni fa vero? Tutto torna amici miei.

PER CIO VI DICO MA ANDATE A CAGARE. QUESTO PER ESSERE ELEGANTE,CI SAREBBERO ALTRI POSTI DOVE MANDARVI,PIU DEGNGNI PER LE VOSTRE TESTE.

Bravissima Teresa, si tratta di giustizia sociale, non arretrare di un passo!

