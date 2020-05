I TITOLONI DEL MEDIA PER CREARE SEMPRE PIU CONFISIONE NEL POPOLO ITALIANO TIPICAMENTE BOCCALONE E RAGIONA COM LA PANCIA NON AVENDO CERVELLO.

Renzi fa asse con Salvini e Meloni contro i “pieni poteri” di Conte” Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli a un altro. Se Conte sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia viva”, dice il senatore di Scandicci

Titolo dell’articolo totalmente fuorviante. Ha detto Renzi: “Se dobbiamo essere su un crinale populista, che dice alla gente quello che alla gente piace sentire, noi non saremo al suo fianco. Se lei sceglierà la strada del populismo, non avrà al suo fianco Italia Viva”. Cosa c’entra l’asse con Salvini e Meloni, che rivendicano di essere populisti. E’ vero che Renzi contesta l’uso eccessivo del DPCM da parte di Conte, ma mi pare una critica doverosa da parte di un parlamentare.

Il governo Conte si regge su una maggioranza. Anche nell’emergenza bisogna che tutti i partiti che la compongono dialoghino tra di loro, si confrontino e vengono poi adottati i provvedimenti. Visto il richiamo alla Costituzione da rispettare evidenziato da qualche giorno è cosa è buona e giusta rispettare il Parlamento dando le informative, se è necessario giorno per giorno. IN questo modo si evitano frizioni e discussioni. Del resto in questa situazione di emergenza chi sogna altri governi non mi pare che sia sulla strada giusta.

Più chiaro di così non ci si può rivolgere a chi è alla guida del nostro paese. La fase due è più complicata della precedente , e non ci si può limitare a rincorrere le indicazioni dei virologi sulle ipotesi di come sarà il futuro del virus. Si è capito anche da parte dei comuni cittadini che bisogna stare attenti e prendere le precauzioni raccomandate per evitare il contagio, ma come continua a ripetere il senatore bisogna preoccuparsi della brutta piega che ha preso l’economia. Quindi la politica deve assumersi le proprie responsabilità e non vivacchiare sulle spalle di chi non riesce ad arrivare alla fine del mese promettendogli un futuro di assistenzialismo ,ripercorrendo i passi dei recenti partiti populisti. Il DPCM ha carattere amministrativo. Non credo che in condizioni di emergenza si possa operare in termini amministrativi. Ha ragione Renzi e ottimo il suo discorso. Come quello di Marattin alla Camera. Strategia.

La fase 1 appartiene ormai al passato. In questa presente fase 2 invece si intravedono però segni di un alacre lavorio e impegno tesi al deciso perseguimento di un peggiore futuro. Appare vano quindi chiedersi dove/come andremo a finire perché ci sono già ora chiare avvisaglie del fatto che siamo ormai prossimi a quell’obiettivo. Forse i prevedibili durissimi tempi della futura fase3 si incaricheranno di suggerirci la necessità di nuovi conduttori per intraprendere nuovi e differenti percorsi.

Avendo 69 anni e lunga memoria, ho vissuto varie fasi del mio paese, e tanti personaggi e “narrazioni” e discorsi, ma mai avevo assistito a questo cannoneggiamento forte e continuo da ogni fronte verso una sola persona. A me i discorsi e le parole di Renzi paiono semplicemente di buon senso, fin dall’inizio della sua comparsa sulla scena politica, tanto che ai miei figli nel 2015 consigliai di pensare a un ritorno possibile in una Italia avviata verso un tantino di invocato (ma forse anche no ..)rinnovamento. Certo, sarebbe stata necessaria una sforbiciata ai vari gangli istituzionali e burocratici, e alle rendite, private di ogni verifica, di tanti “statali”. E poi, d’un tratto, ecco che ai governi Renzi-Gentiloni fanno seguito questi ultimi 2. Sono sgomento. Gli insulti e la cecità degli attacchi mi appaiono inusitati. Antipatia? arroganza? sbagli? certo.. tanti altri! non capisco

I TITOLONI DEL MEDIA PER CREARE SEMPRE PIU CONFISIONE NEL POPOLO ITALIANO TIPICAMENTE BOCCALONE E RAGIONA COM LA PANCIA NON AVENDO CERVELLO. ultima modifica: da

