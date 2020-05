Io sto con Teresa. BRAVISSIMA TERESA BELLANOVA! TIENI DURO, SUI PRINCIPI NON SI CEDE!

BRAVISSIMA TERESA BELLANOVA! TIENI DURO, SUI PRINCIPI NON SI CEDE!

“Io non ho accettato l’incarico al Ministero per fare tappezzeria.

Ci sono delle questioni, come quella dei migranti sul nostro territorio, che non si sono mai volute affrontare o che si è affrontato in modo sbagliato.

Oggi siamo in una fase in cui queste persone stanno in Italia e non possono andare da nessuna parte. C’è un problema di lavoro e c’è un problema sanitario perché queste persone stanno nei ghetti. Ce ne facciamo carico?”

Io sto con Teresa. Anche le pietre sanno cosa pensiamo del reddito di cittadinanza e come abbiamo sempre preferito provvedimenti per il lavoro distinti dalle politiche per l’assistenza. Purtroppo grillini e leghisti hanno fatto altro e non si può obbligare per legge e nemmeno per dpcm (sigh!) i percettori di RdC a lavorare nei campi. Sentirli ora, uniti come nel Conte 1, schiamazzare contro le regolarizzazioni e sproloquiare di lavoro farebbe anche ridere se non ci fosse da piangere.

La Ministra Teresa Bellanova non ha mai escluso che chi percepisce il reddito di cittadinanza possa andare a lavorare in agricoltura, anzi, ha pure proposto l’incentivo di cumulare il RdC alla paga. Ma purtroppo per questo provvedimento occorre tempo e bisognerà poi capire quanti accoglieranno l’invito al lavoro nei campi nonostante questa agevolazione. Le aziende agricole però oggi corrono il rischio imminente di veder marcire i loro prodotti e hanno assoluta urgenza di mano d’opera in grandi numeri. Lasciare andare a male i prodotti nei campi e sugli alberi, oltre a essere uno spreco vergognoso, farà fallire le aziende e impennare il prezzo dei prodotti. Inoltre favorirà l’importazione dall’estero massacrando il made in Italy, così poi ci toccherà pure sorbirci le filippiche del “giorno dopo” di Salvini e Di Maio a difesa dei prodotti italiani. Ipocriti.

Le proposte di Teresa Bellanova sul reddito di cittadinanza più i permessi di soggiorno temporanei per i lavoratori immigrati coniugano buon senso e legalità. In questo modo contrastiamo le piaghe del lavoro nero e del caporalato e veniamo incontro alle esigenze di migliaia di imprese che rispettano le regole e rischiano di fallire. Tutto il resto sono solo chiacchiere e inutile propaganda. Matteo Renzi

