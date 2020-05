I genieri di un esercito in guerra non consultano le Belle Arti prima di gettare un ponte in ferro che serve alle truppe. Oggi, invece, si pretende di fare la guerra al coronavirus rispettando tutte le norme esistenti. Tipo 20 autorizzazioni per abbattere una parete di cartongesso di una scuola e consentire ai ragazzi di stare più larghi e non a contatto.

1- Siamo in guerra, in un periodo eccezionale, e ci dobbiamo adattare. Il che significa buttare via almeno l’80 per cento delle norme che infastidiscono la nostra vita civile. Certo, si farà qualche cretinata, qualche palizzata e qualche muro abusivo. Ma qui il problema è fare in fretta. Ogni tre mesi di paese fermo sono 300-400 miliardi di ricchezza non prodotta, e che quindi non sarà mai distribuita. Sulle mense di Natale mancherà molta roba.

2- Bisogna essere consapevoli che la produzione “distanziata” non funziona. Produce solo perdite. In certi casi forse conviene addirittura rinunciarvi.

3-Se ne ricava che bisogna tornare al più presto alla normalità, con gli autobus affollati e fabbriche e uffici con personale al completo.

4- In questa fase il sostegno finanziario dello Stato è fondamentale e non sostituibile. Ma sostegno, non acquisizione di aziende. Soldi, insomma, subito.

5- Liberarsi dell’idea malsana che questa crisi serva per varare una sorta di socialismo, che sul pianeta non esiste più da alcuna parte.

6- In conclusione, si può ripartire, con le opportune cautele, ma sapendo che l’obiettivo vero è il ritorno alla normalità piena.

7- Il nostro sistema è già mezzo collassato. A ranghi ridotti, come saremo costretti per qualche mese, siamo già morti.

LA RIPARTENZA RAPIDA Indispensabile saltare un po’ di regolamenti e di norme. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo