Con le chiacchiere e la propaganda non si raccolgono i nostri prodotti nei campi.

Le proposte della Ministra Teresa Bellanova sul cumulo tra reddito di cittadinanza e retribuzione per chi accetta di andare a lavorare in agricoltura e sui permessi di soggiorno temporanei per i lavoratori immigrati coniugano buon senso e legalità. In questo modo contrastiamo le piaghe del lavoro nero e del caporalato e veniamo incontro alle esigenze di migliaia di imprese che rispettano le regole e rischiano altrimenti di fallire. Di fronte ai problemi urgenti che la nostra economia deve affrontare, con la demagogia e il populismo non si va da nessuna parte. E i nostri prodotti rischiano di marcire.

E comunque i 600 mila immigrati irregolari che il Ministro Bellanova vuole regolarizzare sono quelli che il buffone padano in campagna elettorale aveva promesso di rimpatriare ma dal momento che sono sempre qui perché ci ha preso per il c…o almeno usiamoli per evitare di mandare in malora anche i prodotti dei nostri campi perché i percettori del RDC col caz.o che ci andrebbero a fare il loro lavoro…

Le battaglie giuste, non il consenso facile. NOI NON ABBIAMO DUBBI DA CHE PARTE STARE!

