NO, NON È LA FINE DELL’EUROZONA

La sentenza della Corte Costituzionale tedesca di ieri non ha dichiarato illegittimo il QE della BCE, anche se lascia aperti spazi per ulteriori approfondimenti (e rilanci, politici)

Nonostante i gufi – cioè parte non marginale di opinionisti e stampa, nostrana e non, di questi ultimi tempi, a cui si sono aggiunti rumorosamente alcuni corvi, cioè chi politicamente appare sempre pronto a sfruttare ogni occasione per gracchiare i propri vaticini sull’implosione della moneta unica – la sentenza della Corte Costituzionale tedesca non ha sentenziato “l’illegittimità dell’operato della BCE” (gestione Draghi) e nemmeno “il suo futuro”. E di conseguenza, men che meno “la fine dell’Eurozona”. Non ha, peraltro, nemmeno “sganciato una bomba” (rectius, “tre granate”, nel testo) sul sistema giuridico europeo. E, a dirla tutta, non è nemmeno un vero e proprio “ultimatum” al Consiglio della BCE.

E allora, perché è stata vissuta con trepidante attesa, tanto da aver fatto esaltare le fervide eccitazioni di titolisti ed affini (anche di quotidiani “tecnici”) in mezza Europa (i virgolettati precedenti sono tutti ripresi dalla stampa italiana e anglosassone di questi giorni)?

Perché, invero, è sì una sentenza importante per i suoi effetti, seppur più attinenti alla tattica politica che agli aspetti pratici finanziari, ma va letta controluce e senza il baccano delle tifoserie.

La materia del contendere

verteva sulla legittimità o meno, rispetto al mandato della Banca Centrale europea, dei programmi PSPP (Public Sector Purchase Program, i cd. Quantitative Easing; il primo dal 2014 al 2018 e il secondo riaperto nel 2019, quest’ultimo previsto fino al 31.12.2020 per complessivi 120 miliardi di Euro). La Corte si è pronunciata su un ricorso, presentato da alcuni esponenti economici conservatori e da alcuni politici della CDU e di AFD, istruito a seguito di una sentenza favorevole alla legittimità dei QE rilasciato dalla Corte di Giustizia Europea, che era stata a sua volta adita proprio in virtù di un precedente giudizio avanti la stessa Corte tedesca. Invero, per nota di cronaca, già in precedenza la Corte europea (CGUE) si era espressa in tal senso (favorevole) anche sul programma OMT (Outright Monetary Transactions; il cd. “piano anti spread”), mentre non è stato oggetto di pronuncia il nuovo PEPP (Pandemic Emergency Purchase Program) da 750 miliardi di Euro. Infine, per completare il quadro, la stessa Corte tedesca si era già pronunciata in passato sul QE, valutandolo legittimo sotto le condizioni della fissazione di limiti specifici e di quantità preordinate. Appunto quelle condizioni “essenziali” ritenute, dai ricorrenti e dai detrattori dell’Eurozona, mancanti.

I punti “aperti” erano già molteplici, qui riassumibili in alcune questioni principali: la predeterminazione del controvalore massimo dei singoli programmi nel tempo; il rispetto della regola detta “capital key”; la destinazione dei capitali rinvenienti dai rimborsi a scadenza dei titoli di Stato acquistati e del loro reinvestimento in titoli del medesimo Paese emittente; il limite discrezionale dei poteri attribuiti alla BCE dal Trattato europeo (TFUE). A questi quattro, la sentenza della Corte ne aggiunge due, derivati entrambi dal quarto: il rispetto del (presunto) principio di “bilanciamento” fra obiettivi monetari (inflazione) e economici (crescita, occupazione, coesione economica) e la richiesta (ex post) di maggiore trasparenza documentale delle motivazioni a supporto delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo della BCE. Con ciò, di fatto, sollevando una questione di conflitto giurisdizionale con la CGUE (non uniformandosi a una sentenza da questa emessa) e un’ipoteca sull’indipendenza della Banca Centrale (rivendicando un diritto di controllo da parte della Corte di un singolo Paese); entrambe questioni che potrebbero diventare precedenti pericolosi, di fronte a richieste analoghe avanzate in futuro da altri Paesi.

Come facile intuire, punti più “politici” che “finanziari”.

Nel merito, la questione della predeterminazione dei controvalori massimi fu risolta già da tempo, diventando prassi delle deliberazioni della BCE stessa. La regola del “capital key”, ovvero il limite agi acquisti di titoli di Stato sul mercato in base proporzionale al capitale della BCE sottoscritto da ciascun Paese, pur con i suoi pro (evita l’aggiramento delle regole di finanziamento diretto – possibile solo a determinate condizionalità – a favore di un Paese rispetto agli altri) e i suoi contro (l’eccesso di acquisti su titoli di Paesi le cui emissioni si collocano nella fascia a minor remunerazione comprimono ulteriormente i tassi, rischiando un loop involontario), appare rispettata nei due programmi sotto esame. L’automatismo del reimpiego dei capitali rinvenienti dal rimborso dei Titoli giunti a scadenza nel durante del programma, pur anch’esso discutibile (per il suo effetto di allungamento dell’esposizione temporale verso quel singolo emittente), non violerebbe le due condizioni prima descritte. La discrezionalità delle decisioni della BCE appare, soprattutto per le condizioni macroeconomiche e inflattive del primo QE, in linea con il mandato definito dal Trattato europeo. Dal che discende il giudizio di legittimità (prima della CGUE e ora della Corte tedesca) sui programmi PSPP, sostanzialmente sancendo il rispetto del divieto di monetizzazione dei debiti pubblici statali contenuto nel Trattato stesso.

Le obiezioni che la Corte Costituzionale

tedesca muove, sono dunque di altra natura e si innestano, come già accennato, sulla questione della discrezionalità nell’esercizio, da parte della BCE, dei poteri a questa attribuiti. Da un lato, introduce un’innovativa (e non pacifica) interpretazione del principio di proporzionalità nell’utilizzo di quei poteri, richiamando la necessità di un bilanciamento fra gli obiettivi monetari e quelli di politica economica, propri di altre Istituzioni. Come se gli obiettivi della BCE – controllo dell’inflazione target, prioritario, e crescita, occupazione, coesione economica, subordinati al primo – siano invece paritetici e, essendo i secondi tre obiettivi attribuiti ad altre Istituzioni (Commissione e singoli Governi), necessariamente dovendo su questi rispettare le attribuzioni altrui. In forza di ciò, dall’altro lato, la Corte chiede alla BCE evidenze documentali e la spiegazione delle motivazioni che hanno portato al varo di quei programmi di acquisto dei debiti sovrani, fissando un tempo di tre mesi decorso il quale, in caso di (improbabile) mancata risposta, scatterebbe il divieto per la BuBa (BundesBank, la Banca Centrale tedesca) di partecipare ulteriormente ai programmi e l’obbligo di vendere i titoli (tedeschi) attualmente in bilancio.

Un velato attacco all’indipendenza della Banca Centrale, che si accompagna al rigetto dell’idea della Corte di Giustizia Europea come sovraordinata alla Corte Costituzionale di uno Stato membro. Insomma, per dirla con Sabdu sul Financial Times, sentenza con “un effetto più dannoso” della temuta dichiarazione di illegittimità dei QE. Ovvero, al contrario e più pragmaticamente (ad avviso di chi qui scrive), con “un effetto incertezza” (al netto di eventuali movimenti speculativi di breve periodo) che ben potrà diradarsi nel prosieguo.

Difatti, alcuni elementi consentono di commentare con meno enfasi negativa gli effetti della sentenza. In prima battuta, BCE non avrà problemi (come ha già comunicato ieri in serata) a fornire i dettagli tecnici richiesti che dovrebbero garantire il rispetto degli equilibri di proporzionalità prima richiamati, viste le condizioni economiche dei due QE oggetto della sentenza; poi, il principio della sua indipendenza dagli organi politici è – oltre che inserito nel Trattato europeo – patrimonio anche (e forse soprattutto) della Germania, che difficilmente a livello governativo si muoverà verso una sua rimodulazione, al netto forse di dichiarazioni d’ufficio (il Governatore Weidmann: “pur rispettando l’indipendenza del Consiglio [della BCE, nda], sosterrò gli sforzi” per soddisfare le richieste della Corte) e di tattica politica (negli equilibri negoziali fra Stati). Lo stesso conflitto gerarchico fra Corti (europea e nazionale) è riconducibile all’ovvio principio che il dettato di una singola Suprema Corte esplica valore solo “per” quel Paese, condizionandone i rapporti con l’Unione ma non potendo riverberarsi direttamente sui Trattati e sulle Istituzioni stesse. Confusione, sì; spazio per tatticismi politici e prove di forza, anche; ma non certo il funerale dell’Eurozona.

Ovvio, lo sguardo volge dunque agli effetti di siffatta pronuncia non già su quanto fin qui detto, bensì su due questioni di estrema attualità. La Corte ha sancito principi che si applicano anche al nuovo PEPP? La stretta finale dei negoziati sul pacchetto di aiuti europei e sul Recovery Fund (che permetterebbe un “debito comune” senza chiamarlo EuroBond) sarà condizionata da queste “nuove” limitazioni dettate dal Paese più grande d’Europa? Si vorrà davvero sostituire il MES (le linee più invasive, non quella sanitaria senza condizionalità) al QE?

Come antichi motti di spirito affermano,

nelle situazioni di incertezza vi sono grandi opportunità, a saperle cogliere. Alla prima domanda, la risposta è no, poiché il PEPP, pur con le sue deroghe al “capital key”, è giustificato dalla situazione esogena dovuta alla pandemia. Ciò almeno finche la situazione di emergenza sarà presente. Dopo, potrebbe essere sostituito dalle risorse del Recovery Fund che, finanziandosi (probabilmente) con debito comune, vedrà i suoi titoli liberamente acquistabili dalla BCE, rispettando i requisiti fissati dalla Corte tedesca (proporzionalità, in primis). Sotto questo punto di vista, come affermato anche dal prof. Altomonte, la sentenza sembra paradossalmente quasi “aprire la strada”, per necessità, al ricorso ad emissioni di titoli europei.

Insomma, smentiti i gufi (sull’illegittimità del QE), i corvi (no euro) si sono ritrovati con i falchi (rigoristi tedeschi) contro la BCE (ormai orfana di Draghi), ma potrebbe venirne fuori un’accelerazione del progetto delle colombe (europeiste), che auspicano un debito comune per mettere (definitivamente) in sicurezza l’Eurozona.

