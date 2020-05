Gli attacchi del Movimento 5 stelle? Li lascio alle loro considerazioni. Il punto qui non sono i problemi politici con M5S. Noi non siamo al governo per fare quello che vogliamo ma non accettiamo più che non ci sia un confronto sui temi sul tavolo, Matteo Renzi

A tutti i politologi vorrei far presente che stare al governo non vuol dire sempre si padrone, è chiaro? Anche se vi da fastidio!

Giusto per ricordarvelo siamo sempre un paso avanti a penna pasa un po’ questa crisi e pensiamo noi .a parte che per gestire momenti di crisi e uomo giusto proprio Renzi. Come nel 2013 che a portato paese in crescita. Uno che poteva cambiare questo paese ,se fosse passato quel referendum .se vi vanno bene questi che cambiano le carte in tavola tutti i giorni ve li meritate tutti !

Interessante sarebbe un confronto tra Matteo Renzi e il buon Di Maio anche se sinceramente dubito che quest’ultimo regga il confronto! Infatti quando è stato fatto il governo è stato Di Maio che non ha voluto Renzi ai tavoli per formare l’esecutivo.

ORA Hanno un disegno strategico cinico con la complicità di PD e Leu : portarti all’errore per trovare il capro espiatorio di un Governo di Incapaci (Escluso qualcuno). Conte non si dovrebbe prestare a questo giochino dei più navigati PD – LEU. Ora popolo di imbecilli massa di pecore senza l’immunità di gregge non riuscire a capire la differenza tra un Di Maio e Renzi è veramente sconcertante. Ma si vede ad un miglio di distanza che Renzi è un politico un leader un statista , come lo è Gentiloni Gualtieri …ma come si fa a governare con i 5 stelle ma non vi vergognate come si fa a difendere la setta Casaleggio un fofo’ DJ che sta procurando danni inenarrabili al paese, sotto la regia di Travaglio che il psi voleva tutto in galera ( Bibbiano lo avete dimenticato…) poveri noi.

Renzi ha sfidato più volte il migliore dei cinquecosi, scappano a gambe elevate, bravi solo con le fake ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo