Viva l’Italia del buon senso. ITALIA VIVA.

Questo governo è nato come risposta a Salvini che voleva i pieni poteri. Per non darglieli abbiamo accettato persino di fare l’accordo con i Cinque Stelle. Ma non è pensabile che i pieni poteri li possiamo dare a qualcun altro solo magari perché usa modi più garbati. Matteo Renzi

Viva l’Italia del buon senso. Meglio l’Italia di maggioranza prudente, che l’Italietta eroicomica e ciarliera del senso comune manzoniano.

Gli Italiani non sono ciarlatani ,ci teniamo a non finire con il tubo in gola ci bastano le immagini drammatiche che abbiamo visto per i più sfortunati, il problema è che per campare bisogna lavorare e la maggior parte dei lavori richiedono la presenza in fabbrica ,non ci possiamo portare le linee di montaggio o le acciaierie a casa ,si ritenga fortunato chi svolge un lavoro da casa davanti ad una tastiera, quindi mi secca essere considerato un ragazzino inconsapevole.

Restiamo ingabbiati nell’’incubo, costituzionalmente nato e venerato dai vari poteri, frammentati in comitati d’affari, dell’uomo solo al comando.

Il baco culturale del nostro concetto di democrazia. Ne consegue che in nessun altro luogo del pianeta la stessa sia così schiava della ossessiva ricerca del consenso.

La distinzione tra buon senso e senso comune è di per sé, distinzione intellettuale.

Prevede l’esistenza di un “cattivo senso comune” Non si scappa: è bello solo ciò che piace.

Il principio di realtà freme e, il principio s’adegua alla realtà. La fine comune di ogni categoria di “principi”

Andiamo al sodo? Il governo che c’è, è nato dalla paura, alimentata dagli interessi terreni che si sentivano minacciati da un Salvini con pieni poteri. Nel nostro habitat costituzionale, culturale e sociale ed economico che ha sempre vissuto sulle divisioni conflittuali e sui poteri frammentati che si compensano a vicenda e, consociano? Migranti in mare ecc e ecc, propaganda da campagna elettorale permanente? si, imposta proprio dalla non frammentazione dei poteri forti. Conte non è un dittatore non con pieni poteri? Altra bufala della propaganda. Fosse per me glieli concederei . Se non altro per la curiosità di vedere come li userebbe e cosa concederebbe visto che senza comitati non sa fare un cazzo, e pure con i comitati ascolta solo radio Casaleggio & associati.

Viva l’Italia del buon senso. ITALIA VIVA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo