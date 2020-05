Oggi il Governo annuncia di anticipare le riaperture. Lo chiediamo da tempo, bene così. Banalmente perché i parrucchieri devono restare ancora chiusi se rispettano le nuove regole? Lo diciamo da settimane e finalmente si capisce che non eravamo irresponsabili. Matteo Renzi

Perchè non viene dato a Cesare quel che è di Cesare? Tutte le tue proposte vengono arrogate da altri. Non va bene, è ora che forse pensi ad uscire….. Verrai tacciato come l’antipatico che stava al governo per dare fastidio. Dallo bene questo fastidio, mi piacerebbe vedere i 5s con il Cavaliere al governo…….. E’ ora di prendere più coraggio…..pazienza, se il popolo vuole Salvini, c’è ne faremo una ragione. D’altra parte il popolo scelse Barabba al posto di Gesù e il popolo come si dice, ha sempre ragione. Io non sono d’accordo che ha sempre ragione, il più delle volte sbaglia, ma tant’è.. che siamo in questa situazione.

Matteo Renzi: “In arrivo tsunami occupazionale. Basta Dpcm, fidarsi di Conte non basta”

Va nuovamente all’attacco il leader di Iv Matteo Renzi e da l’ennesima sveglia. “Bisogna smetterla – ribadisce nella Enews – con i dpcm. Il governo può dirmi se usare o no la mascherina o se evitare gli assembramenti. Ma se vengono “consentiti” gli incontri non è un dpcm che può dire “il prozio sì, l’amico no”. Perché ne va delle libertà costituzionali. Il dpcm impatta sulle libertà personali. Molti dicono: “Mi fido di Conte”. Mi fa piacere, ma – se creiamo un precedente – un domani, con questa stessa metodologia, se diventassero premier Salvini o Meloni potrebbero fare la stessa cosa. Sicuri che questa sia la strada giusta?”.

Uno “tsunami occupazionale – avverte – si abbatterà sul nostro Paese tra qualche mese”. “Non di soli sussidi vive l’uomo. Vanno bene tutti gli interventi di aiuto a chi è in difficoltà ma vanno dati i soldi per far riprendere l’economia, altrimenti tra sei mesi i sussidi saranno finiti, il debito sarà al 160% del pil e le persone scenderanno in piazza, mentre i mercati internazionali balleranno. Bisogna ripartire”, aggiunge. Iv è critica sulla misura annunciata nel dl maggio del reddito di emergenza.

