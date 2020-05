“Italia sovietica? No grazie”. Renzi azzera i deliri di Orlando, altro rovinoso fronte nel governo

In tempi di crisi in tutto il mondo gli Stati danno soldi alle imprese per ripartire: prestiti o contributi a fondo perduto. Solo in Italia qualcuno chiede che lo Stato in cambio abbia posti in Consiglio d’Amministrazione. Noi siamo contrari. Sovietizzare l’Italia? No grazie Matteo Renzi.

Orlando (vicesegretario del PD):”Lo Stato nei CDA delle imprese”

Boccia (ministro del PD):”La proposta di Orlando è seria e da prendere in considerazione”

Zingaretti (segretario del PD):”Statalizzare le imprese? Balle, nessuno ci ha mai pensato”

REGA’, TELEFONATEVE!

Andrea Orlando: “Se lo Stato finanzia le aziende abbia un posto in Cda”. Matteo Renzi replica: “Italia sovietica? No grazie”

Ricetta “sovietica”, quella proposta da Andrea Orlando, vicesegretario del Pd. In un’intervsita a La Stampa, infatti, spiega che “se lo Stato finanzia le aziende deve avere un posto nei Cda”. Il riferimento è agli aiuti anti-crisi per il post-coronavirus. Insomma, statalizzare a più non posso. E Orlando aggiunge: “Non c’è nulla di ideologico, ma se prendi i finanziamenti ci deve essere la garanzia che non delocalizzi o tagli la manodopera”. E per averla, dunque, rivendica poltrone.Parole alle quali risponde in modo durissimo, su Twitter, Matteo Renzi. “In tempi di crisi in tutto il mondo gli Stati danno soldi alle imprese per ripartire: prestiti o contributi a fondo perduto. Solo in Italia qualcuno chiede che lo Stato in cambio abbia posti in Consiglio d’Amministrazione – rimarca -. Noi siamo contrari. Sovietizzare l’Italia? No grazie”, conclude il leader di Italia Viva. Attacco totale ad Orlando, dunque, senza neppure nominarlo. E nel governo si apre a tempo record un altro fronte.

